Verona: Die Antwort der Legende

Nachricht von Herzen. Jährlich beantworten 15 Veroneserinnen 7000 Briefe, die an "Julia - Verona - Italien" gerichtet sind.

"Du bist doch tot! Wieso kannst du mir also antworten?", fragte der 13-jährige Peter aus der norddeutschen Provinz. Julia beantwortete zu seiner Verwunderung einen Brief von ihm, in dem er mit Verzweiflung erzählte, dass seine erste große Liebe nicht erwidert worden sei ...

Die Sache mit der historischen Julia ist ja auch wirklich nicht einfach. Aber die Veroneser Sekretärinnen von Julia wissen natürlich Bescheid, und alle haben "Romeo und Julia" gelesen oder auf der Bühne gesehen. "William Shakespeare ...