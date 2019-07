Klare Linien, keine Schnörkel. Tel Avivs Häuser erzählen die Geschichte der israelischen Stadt am Mittelmeer.

Surfer in Badekleidung transportieren Boards am Fahrrad zum Strand, junge orthodoxe Juden bringen am Eingang zum belebten Carmel-Markt Gebetsbänder unter die Leute und Falafel, Humus und Shakshouka bestimmen das Street-Food-Angebot. Wer nach Tel Aviv kommt, schätzt die Mischung aus Weltoffenheit ...