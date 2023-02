Zum ersten Mal nach dreizehn Jahren hat am Samstag, dem 21. Jänner, in Salzburg wieder eine Reisemesse stattgefunden. Über 20 Aussteller aus der Branche - von Airlines über Reiseveranstalter bis hin zu lokalen Reisebüros - haben sich an dem Event im Europark beteiligt und konnten den ganzen Tag über regen Zulauf verbuchen. Zusätzlich zu Infos und Beratung wurden im Oval von 9 bis 15 Uhr spannende Reisevorträge angeboten.

Dieses Video liegt auf YouTube