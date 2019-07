Chicago. Die Midwest- und Shopping-Metropole am Michigansee jazzt und swingt und hat alles, sogar den Blues.

Irgendwo in den kanadischen Wäldern braut sich ein eisig durchdringender Wind zusammen, jagt über den widerstandslosen Michigansee hinweg und zerschellt schließlich am Bollwerk der Skyline, nicht ohne die Menschlein in den Straßenschluchten kräftig durcheinanderzuwirbeln: Völlig zu Recht wird Chicago die ...