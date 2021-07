Wasserspiele mit Bär: Eine Reise ins kunstsinnige Bern

Die Schweizer Hauptstadt Bern. Umarmt von der Aare, gespickt mit Kunst und Kultur, umgeben von üppigem Grün. Ein Besuch.

Es ist etwas Wahres an dem Spruch: Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In der Schweiz waren es gleich drei Kontrahenten, die 1848 um den Titel der Hauptstadt ritterten: das geschäftstüchtige Zürich, das elegante Genf, das kunstsinnige Basel. Den Sieg davongetragen hat Bern. Nur etwa so groß wie Salzburg, weder mondän noch mit Superlativen gespickt und oft wegen seiner Langsamkeit belächelt. Aber altehrwürdig und im Herzen der Schweiz gelegen, eine Stadt, deren UNESCO-verzeichnete Altstadt gepflasterte Straßen durchziehen, die ...