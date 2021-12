Weihnachtsbräuche anderswo. Mais-Teig und Rauch, Baumwerfen und gebastelte Schiffe - es wird bunt gefeiert.

In Hongkong folgt man westlichen Vorbildern mit dem Winterfest, heuer im Kulturbezirk West Kowloon: ein Christkindlmarkt vor dem neuen Kunstmuseum M+ mit Hütterln und 20 Meter hohem Christbaum mit Blick auf Hafen und Skyline - ideal für Selfies. Familienfeiern gibt's in der chinesischen Bevölkerung jedoch eher am 21. Dezember, der Wintersonnenwende.

SN/hongkong tourism board Weihnachtsstimmung mit Blick auf Wolkenkratzer in Hongkong.

SN/anne thiesen photography Weihnachtlich dekorierte Tramway in Hongkong.

Japan feiert anders. Während wir ...