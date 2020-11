Welt-Toilettentag: Norwegens Hommage ans Klo

Auf den atemberaubenden Panoramastraßen des küstenreichen Nordlandes finden sich architektonische Verbeugungen vor dem stillen Örtchen.

Der 19. November ist von den Vereinten Nationen zum weltweiten Tag der Toilette ernannt worden. Dieser "World Toilet Day" soll sanitäre Einrichtungen und ihren Umgang mit Ab- und Brauchwasser wie auch mit dem Händewaschen der Allgemeinheit bewusster machen. An diesem Tag geht es also um eine Erfindung, die unbestreitbar wichtig ist, aber hinter verschlossenen Türen verborgen bleibt. In Norwegen sind die Panoramastraßen, die meist an der wildromantischen Küste entlang führen, schon eine Augenweide für sich. Sie führen vorbei an Gletschern, ...