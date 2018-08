Wenn den Touristen das Benehmen fehlt

Alkoholexzesse, schlechte Manieren, unpassendes Outfit. Im Zeitalter des Massentourismus wird der Ruf nach Regeln und Verboten immer lauter.

Das waren noch Zeiten, als man sich über Tennissocken in Sandalen aufregen konnte. Der modische Fauxpas hatte immerhin ein Gutes: Man wusste mit ziemlicher Sicherheit, dass es sich beim Träger um einen Urlauber aus der Bundesrepublik handelte.

Mittlerweile sind Strümpfe in Sandalen hip und bei so manchem Touristen würde man sich wünschen, dass es sich beim Outfit nur um einen Stilbruch handelt. Stattdessen fallen die Hüllen, egal ob im Strandcafé oder beim Stadtbummel. Auf historischen Stufen wird Fast Food verspeist und in Ermangelung von öffentlichen Toiletten wird wild in den Park gepinkelt. Und gut betrunken grölt man nächtens den Strand entlang und durch die Fußgängerzone.