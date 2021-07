Westfinnland: Hinein in die Natur

Vaasa und der Kvarken-Archipel. Nicht nur die Finnen finden vor den Toren der Stadt Vaasa Glück, Entspannung und Wohlbefinden.

"Wenn Finnen die glücklichsten Menschen sind, wie es oft heißt, dann leben in Vaasa die glücklichsten Menschen von Finnland." Das behaupten zumindest die Einwohner der westfinnischen Stadt. Basis für so viel Glück ist in erster Linie die Natur, die in Vaasa, Hafenstadt, Uni- und Industriestadt am Bottnischen Meerbusen, direkt vor der Haustür liegt.

Zwar bietet die Stadt, die auch noch die sonnigste Finnlands und ein Zentrum der finnlandschwedischen Kultur ist, selbst allerlei Annehmlichkeiten, Restaurants, Fischmärkte und Food-Festivals, Geschäfte ...