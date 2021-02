Wie das Reisen früher war: Mit 36er-Film, aber ohne Navi

Wenn Corona die Reiseplanung erschwert - warum nicht einmal zurückblicken? Auf die abenteuerliche, aufregende Zeit vor Google Maps, E-Ticket und Smartphone.

Heute checken wir via Tripadvisor das Hotel in Miami, lassen uns von Google Maps durch Afrikas Dschungel führen, zahlen Drinks an Balis Bars per Smartphone und mailen Sekunden nach der Landung schon die fertige Fotostory des Urlaubs. Noch vor 25 Jahren alles undenkbar - da lief die Reise ganz anders ab.Reisekataloge - erst schleppen, dann wälzen: Etwa so dick wie das Telefonbuch von Salzburg war ein Spanien-Reisekatalog. Vier bis fünf davon gab's im Reisebüro - zum Mitnehmen im Stoffsackerl. Vorm ...