Wie funktioniert die Reise im Nachtzug? Vier Erfahrungsberichte

Theoretisch genial. Und praktisch? Abends in ein rollendes Hotel einsteigen, ohne Personenkontrolle, Check-in und stundenlange Warterei. Morgens ausgeschlafen im Urlaub ankommen. Oder so ähnlich. Vier nächtliche Zugreisen, vier unterschiedliche Erfahrungen.

Der Pfiff ist das Schönste. In ihm liegt alles: die Verheißung des Aufbruchs, das Wiedersehen mit einer Stadt, deren barocke Architektur allein schon beschwingte Tage verspricht. Eine Nacht nur trennt noch von Rom. Klackediklong, klackediklong, die Räder des dunkelblauen Kolosses mit dem schnittigen Namen Nightjet gleiten auf ihren stählernen Schienen in die Abenddämmerung hinein. Er wird keine 300 Stundenkilometer erreichen und auf den gewundenen Strecken ein wenig bummeln. Aber das passt zu den Abteilen, in denen die Zeit im 20. Jahrhundert ...