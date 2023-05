Wie Kreuzfahrten umweltfreundlicher werden

Umweltziele großer Cruise-Reedereien. Die Vorwürfe werden lauter, Forschung und Tests intensiver, die Kunden umweltbewusster. Die Kreuzfahrtlinien mit ihren Vorgaben sind Vorreiter in der weltweiten Schifffahrt. Wir bringen vier Beispiele.

Strom tanken an Land, wie hier in Hamburg: umweltfreundlicher und effizienter.

Costa Crociere: Flüssiggas und Recycling

Kreuzfahrten stehen nicht im Ruf, einen kleinen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen. Dass Gäste in diesem Bereich sensibler werden, bestätigt Costa-Präsident Mario Zanetti. Er führt als bestes Beispiel den Umstieg von Diesel auf Flüssiggas an, mit dem die beiden Flaggschiffe der Reederei betrieben werden. Das reduziert stark die Emission von Schwefeldioxid und Feinstaub, der Ausstoß von CO22 ging immerhin um rund 20 Prozent zurück. Auch sei Flüssiggas effizienter als Diesel, die Treibstoffersparnis liege bei 20 Prozent.

Augenmerk gilt auch dem Recycling: Alle Stoffe werden getrennt, biologische Lebensmittelabfälle gepresst und außerhalb der Sechs-Meilen-Zone ins Meer geleitet. Glas wird zerdrückt, Aluminium und Karton werden gepresst und in den Häfen entsorgt.

Norwegian: Luxus in Grüntönen

Die Norwegian Cruise Line Holding, Muttergesellschaft von Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises und Regent Seven Seas Cruises, will eine Netto-Null-Neutralität bis 2050 erreichen. Unter dem Motto "Sail & Sustain" investiert das Unternehmen in neue Technologien wie System-Upgrades in Heizung und Lüftung sowie Abwärmerückgewinnung, intelligente Routenplanung und Optimierung des Hotelbetriebs. Seit letztem Jahr werden erfolgreich Biokraftstoffe getestet. Auf lange Sicht setzt man auf grünes Methanol, will umrüsten sowie die jüngsten beiden Schiffe der Prima-Klasse voraussichtlich ab 2027 und 2028 damit antreiben. Ein weiteres Thema bei Norwegian: Landstrom. Bis 2025 sollen bereits etwa 70 Prozent der Flotte damit ausgestattet sein.

TUI Cruises: Klimaschutz vertiefen

TUI Cruises, Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG und des US-Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises, präsentiert einen Klimaschutzplan für ihre beiden Produktmarken Mein Schiff und Hapag-Lloyd Cruises. Diese werden bis 2030 ihre absoluten CO2-Emissionen um 27,5 Prozent gegenüber 2019 senken. Hebel sind e-Fuels wie grünes Methanol und nachhaltige Bio-Kraftstoffe, klimafreundlicher Landstrom in den Häfen sowie Energieeffizienz-Maßnahmen an Bord. Dort habe Nachhaltigkeit seit Jahren Tradition, sagt Wybcke Meier von TUI Cruises: "Gerade wurde mit dem Bau der Mein Schiff 7 begonnen, das mit grünem Methanol wird fahren können und damit perspektivisch fast CO2-neutral. Wir behalten das Ziel fest im Blick, 2030 erste klimaneutrale Kreuzfahrten anbieten zu können."

Hurtigruten: Emissionen gleich Null

Hurtigruten Norwegen plant den Bau des ersten emissionsfreien Postschiffs bis 2030. Gemeinsam mit 13 Partnern aus Forschung und Schifffahrt startet das Projekt "Sea Zero". Neue Schiffe sollen keine Emissionen abgeben, weder ins Meer noch in die Atmosphäre. Nach der Forschungsphase bis 2025 geht es an die Konstruktion. Ziel: das energieeffizienteste und nachhaltigste Passagierschiff, das es je gab. Und gleichzeitig an die besonderen Erfordernisse der norwegischen Küste angepasst ist. Das erste Schiff soll bis 2030 ausgeliefert werden. Da derzeit nur 0,1 Prozent aller Schiffe weltweit über emissionsfreie Technologie verfügen, soll das Projekt von Hurtigruten Norwegen einen bedeutenden Einfluss auf die Nachhaltigkeit der Branche und die Zukunft des Reisens haben.

