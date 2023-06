Wien: Sommertipps, etwas abseits des Mainstreams

Wien, mal anders. Kultur unter freiem Himmel und die erfrischende Seite der Stadt sind die Empfehlungen für diesen Sommer.

Im Sommer verwandelt sich die Hauptstadt Österreichs. Ferienstimmung macht sich breit, Wiener und Wienerin sind im Gastgarten oder am Donaustrand zu finden, man genießt die Sonne in Ruderleiberl, Spaghettiträgern und Sandalen. Wer jetzt einen Städtetrip unternimmt, für den haben wir acht Tipps zusammengestellt, die Wien auf teils ungewohnte Art zeigen und erleben lassen.





Kaleidoskop - Film und Freiluft. Von Wien in die Welt: Ein Kaleidoskop aus Film, Stadt, Lebensrealitäten und Erzählungen präsentiert das CineCollective vom 30. Juni bis zum 14. Juli am Karlsplatz in der Wiener Innenstadt. An 15 Sommerabenden entführt das Programm seine Gäste in 15 Städte, von New York über Atlanta, Paris und Sarajevo bis nach Lagos. Jeweils mit Performances vor jedem Film und bei freiem Eintritt. Die Stadt als Lebens-, Begegnungs- und Kulturraum gehört allen Menschen. Was es bedeutet, wenn Freiheiten und Teilhabe verwehrt bleiben, ist heuriger Leitgedanke.

www.cinecollective.cc



Ein Baumhaus in der Stadt. Von Juni bis Oktober macht das "Haus des Baumes" vor dem MuseumsQuartier auf die Rolle des Waldes in Zeiten der Klimakrise aufmerksam. Die Kunstinstallation von Johannes Franz-Figeac ist täglich von 10 bis 20 Uhr kostenlos zugänglich. Thema: das Spannungsfeld zwischen Mensch und Natur und die Waldstrategie der Bundesforste "Natur nachhaltig nützen und schützen". Der nach oben offene Zylinder hat einen Durchmesser von 2,5 Metern und eine Plattform mit Sichtschlitzen auf ausgewählte Motive. Tipp: Onlinesuchspiel "Wald der Zukunft". www.wald-der-zukunft.at, www.mqw.at



Der Baumeister kehrt zurück. Noch mehr MuseumsQuartier: Johann Bernhard Fischer von Erlach kehrt zurück ins Areal. In Form einer Webstory der Künstlerin Anna Szilit aka AHAOK erfährt er, was aus dem von ihm einst als kaiserliche Hofstallungen entworfenen Bau geworden ist. AHAOK versetzt den auch in Salzburg berühmten, vor 300 Jahren verstorbenen Barockarchitekten ins Hier und Jetzt und schickt ihn auf eine Entdeckungsreise durch das MQ, zudem gibt es eine eigene Arealstour zu seinem Leben und Werk, bis Oktober jeden ersten Samstag, 16 Uhr, und am 20. Juli, 16.30 Uhr.

www.mqw.at/fve



Parlamentarisch speisen. Seit dem 4. Dezember 1883 wird im Parlament an der Wiener Ringstraße debattiert - und nach einer mehrjährigen Renovierungspause seit Februar 2023 wieder. Neu ist auch das frei zugängliche kulinarische Angebot: Das Restaurant Kelsen, benannt nach dem Vater unserer Bundesverfassung, kocht mittags und abends nachhaltig, saisonal und österreichisch, die Cantina setzt auf Selbstbedienung. Samstags gibt es ein "Flying Frühstück", bei dem nachserviert wird. Hauseigene Konditorei und Bistro ergänzen das Angebot, Letzteres wird abends zur Cocktailbar.

www.parlament.gv.at



Quellfrisch seit 150 Jahren. Die I. Wiener Hochquellenleitung wurde 1873 zur Wiener Weltausstellung eröffnet, seither sprudelt aus den Hähnen kristallklares Quellwasser - einzigartig und Teil der Lebensqualität der Stadt. Wie stolz Wien auf sein Wasser ist, zeigt sich an den vielen Trinkbrunnen in der Stadt. An über 1300 Brunnen kann man jederzeit gratis Wiener Wasser trinken oder seine Wasserflaschen auffüllen. Bis Herbst 2023 entsteht in Wien im 10. Bezirk auch ein Jubiläumsbrunnen zu 150 Jahren Wiener Wasser - gestaltet von dem international bekannten Künstlerkollektiv Gelatin.

www.wien.info



Hals über Kopf in die Donau. Wagemutige Wasserratten, aufgepasst: Hier kommt die Water Ramp. Mitten auf der Donauinsel können Geübte auf Ski oder Snowboard die Sprungschanze runtersausen. Anfänger nehmen den Tellerbob. Waghalsige beschleunigen so auf bis zu 50 Stundenkilometer, fliegen dann fünf Meter in die Luft und können Saltos und Schrauben ausführen. Das Beste dabei: Bei der Landung kann überhaupt nichts schiefgehen, man platscht einfach in die Donau. Wenig Risiko, viel Adrenalin. Ein Sprungtrainer hilft und gibt Tipps für den Salto.

www.freestyle.at



Neuer Rundblick im Prater. Beim Freudplatz wird eine neue Attraktion gebaut, 33 Meter hoch und mit 36 Metern Durchmesser, die Eröffnung ist für September geplant. Grund für die Standortwahl des Panorama Vienna: Im Prater wurde 1873 mit der Rotunde ein Kuppelbau errichtet, der zum Symbol für die Weltausstellung wurde. Im wechselnden Spielplan des neuen Panorama Vienna werden historische Stadtveduten, Naturräume und atmosphärische Momente der Zeitgeschichte gezeigt, in auf den Besucher ausgerichteten Standpunkten, sogenannten Polyperspektiven.

panoramavienna.com



Kreativ sein im Grünen. Der 1. Juli um 15 Uhr ist eine der seltenen Gelegenheiten im Museum Gugging in Maria Gugging bei Klosterneuburg, das ehemalige Zimmer von August Walla im Haus der Künstler zu besichtigen. Die persönliche Führung geht auch in die aktuelle Sonderausstellung "gugging inspiriert.! von bowie bis roth". Neben Führungen, Ausstellungen und Diskussionen laden der Sommer und die Offene Kreativwerkstatt jedoch große und kleine Gäste zum Selbermachen ein. Etwa Mosaike am 2. Juli am Nachmittag unter dem Motto "Kleine Teile, große Bilder". Im Rahmen der KinderuniKunst beschäftigt sich die Offene Kreativwerkstatt am 4. Juli am Vormittag mit den vielen Arten, wie Gugginger Kunstschaffende Gesichter darstellen, am 5. Juli werden, inspiriert von Kreativen wie Leopold Strobl, bunte Linien über graue Welten gezogen.

Im Rahmen des Ferienspiels Klosterneuburg werden in Gugging am 27. Juli mit Fundstücken aus der Natur Skulpturen, Windspiele und Traumfänger gebastelt und am 9. August Drucke fabriziert, und zwar mit ungewöhnlichen Materialien wie Zwiebeln, Wäscheklammern und Knöpfen.

www.museumgugging.at/sommer