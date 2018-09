Wild auf Paddeln

Mit dem Kajak im Hardangerfjord. Eine geführte Tour durch Norwegens Bilderbuchlandschaft ist auch für Anfänger geeignet.

Die Möwen lachen doch nicht etwa über uns? Verwunderlich wäre es ja nicht. Mit den um den Bauch gebundenen Spritzdecken geben wir ihnen zumindest Anlass dazu. Darin sehen Paddler an Land immer so aus, als hätten sie einen unförmigen Minirock aus Lkw-Plane an. Aber Eitelkeit wäre hier fehl am Platz. Denn mit der Spritzdecke wird die Einstiegsluke im Kajak wasserdicht verschlossen und die Hose bleibt trocken, während man drin sitzt. Und bestmöglicher Schutz vor Nässe ist an diesem Tag nützlich. Das Wetter ist typisch norwegisch, sprich wechselhaft mit Schauerneigung.