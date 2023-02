Wildwest auf zwei Brettern

Skifahren in den USA - auf Franz Klammers Spuren. Telluride in den Rocky Mountains kombiniert alpines Flair mit Cowboy-Romantik.

Mitten in einem Talkessel, malerisch eingebettet in die San-Juan-Berge im Südwesten von Colorado, liegt auf 2670 Metern Höhe Telluride. Die Bergbaustadt wurde 1878 während des Gold- und Silber-Booms gegründet. Drei Jahre davor wurden hoch über der Stadt die "Schmuggler Goldader" sowie Nuggets im San Miguel River entdeckt.

Eine kostenlose Gondel verbindet heute Telluride mit seinem Bergdorf Mountain Village auf 3000 Metern über dem Meer. Das Zentrum für Skiläufer und Boarder mit Hotels und Resorts wurde mehrmals vom Magazin "Condé Nast Traveler" als bestes Skigebiet in Nordamerika ausgezeichnet. Und genau hier verbirgt sich auch ein Stück Österreich: die Franz Klammer Lodge, die über 63 großzügige Residenzen verfügt. An den Wänden hängen überall historische Werbeplakate für Tirol, Kärnten und Salzburg aus den 1980er-Jahren.

Was sagt Franz Klammer selbst zu diesem Engagement? Die Skilegende erzählt: "Ich bin 1982 erstmals dort hingekommen und bin nun zwei bis drei Mal im Jahr dort. Für mich ist es Colorados schönstes Skigebiet, mit atemberaubender Landschaft und einem gewissen Country-Club-Stil. Die Sonnenseite ist gut für Anfänger, die Nordseite dafür steil und herausfordernd. Begonnen hat Mountain Village mit einer roten Telefonzelle, heute ist es ein Dorf ohne Autos nach dem Vorbild Zermatt. Als Freunde dort investiert haben, gab ich gern meinen Namen dafür her. Oben wurde europäisch geplant, unten ist die alte Mining Town. Wenn man durch die Main Street geht, glaubt man nach wie vor, im Wilden Westen zu sein."

Und wirklich, die historischen Gebäude wirken heute wie die bunte Kulisse eines Wildwestfilms. Auf den steil bewaldeten, bis zu 4000 Meter hohen Bergen rundum befinden sich zahlreiche verlassene alte Minen. Wer diesen auf den Grund gehen möchte, geht auf eine Jeep Tour mit "Telluride Outside". Richard, mit Baseballkappe, Ziegenbärtchen, Sonnenbrille und einem gewinnenden Lächeln, kutschiert die neugierigen Gäste durch die Landschaft. Er stammt aus Kalifornien und hat irgendwann seine Leidenschaft beim Goldschürfen gefunden.

Am Berg präsentiert er verlorene Trümmer von Mauern, Balken - Überreste einer ausgebeuteten Mine. "Das bleibt als historisches Vermächtnis so", erklärt er und zeigt voll Stolz ein Goldnugget, das er gefunden hat. Richard erzählt auch vom allerersten Banküberfall des legendären Outlaws Butch Cassidy. Dieser raubte 1889 mit seinem Haufen "The Wild Bunch" die San Miguel Valley Bank in Telluride aus. Über 24.000 Dollar betrug damals die Beute des legendären Bankräubers und Viehdiebs.

Als die Mine nichts mehr hergab, verkam Telluride zur Geisterstadt. Häuser verfielen, der Wind pfiff durch. Anfang der 1970er-Jahre kamen Hippies, denen Aspen und Vail zu schick waren, sowie junge Leute, die Sport in der freien Natur liebten. Sie führten einen lässigen Lebensstil ein und brachten Outdoor-Aktivitäten wie Drachenfliegen, Bergsteigen oder Kajakfahren mit. Ab 1972 wurden Skilifte eröffnet. Zum viktorianischen Charme der Häuser und dem Sport gesellten sich Festivals für Blue Grass, Mountain Film, Blues & Brews und sogar Yoga. In den 1980ern galt es als Colorados bestgehütetes Geheimnis, wo Stars wie Tom Cruise, Oprah Winfrey oder Oliver Stone Ferienhäuser erwarben. Quentin Tarantino drehte auf der nahen Schmid Ranch "The Hateful 8".

Nur 80 Kilometer entfernt liegt Ouray, eine weitere ehemalige Gold- und Silberminenstadt. Umgeben von den schneebedeckten San-Juan-Bergen, wird sie von manchen als die Schweiz Amerikas bezeichnet - dazu ganz stilgerecht mit Matterhorn Hotel. Aber etwas ganz Besonderes, das es hier gibt und am echten Matterhorn nicht, sind heiße Quellen. Eine feine Sache, besonders im Winter, schon Häuptling Ouray - nach dem die Stadt benannt ist - begab sich regelmäßig, so sagt man, in den Pool, um Zeremonien abzuhalten.

Eine echte Sensation im Winter ist der weltweit erste künstliche Eiskletterpark in der steilen, 1,6 Kilometer langen Uncompahgre-Schlucht, in Gehweite der Stadt. Dutzende gefrorene Wasserfälle mit einer Höhe von bis zu 60 Metern und mehr als 200 Eiskletterrouten, erzeugt durch 2,3 Kilometer lange Bewässerungsleitungen, sorgen für Nervenkitzel pur und das sogar gratis! Nur die Kletter-Guides verlangen einen Obolus. Das Ice Festival im Jänner lockt jedes Jahr Kletterer aus der ganzen Welt an. Doch hierher kommt man auch im Sommer, gilt doch Ouray als die Hauptstadt des Jeepings. Eine Vielzahl an alten Pferdewagenstrecken durchzieht die Umgebung: blumenreiche Almen mit schroffen Bergpässen, die man auf vier Rädern nur mit einem Jeep erklimmen kann.

Der Südwesten Colorados ist am einfachsten über den Regionalflughafen Montrose zu erreichen. Und wenn man schon in der Gegend ist: Von dort ist es über den Highway 50 nicht weit bis zum Black Canyon des Gunnison-Nationalparks. Hauptattraktion ist die Panoramastraße entlang des Südrands, der sich auf 80 Kilometern Länge über ein sonniges Hochplateau zieht. Warum er also "schwarzer" Canyon heißt? Weil seine Felsklippen bis zu 800 Meter in die Tiefe gehen, wobei die Felswände des Canyons manchmal weniger als 300 Meter voneinander entfernt stehen. Wenig Sonnenlicht und dunkles Gestein - so kam die Schlucht zu ihrem mystischen Namen.

INFORMATION

Telluride Outside:

Ausflüge mit Allrad, Fliegenfischen, SUP, Snowmobile,

tellurideoutside.com

Franz Klammer Lodge:

Teil der Fairmont Heritage Places der Accor Gruppe in Telluride, voll ausgestattete Apartments mit Kamin,

www.fairmont.de/klammer-lodge-telluride/

Info zur Destination:

Telluride Tourismus, www.telluride.com;

www.colorado.com, www.visitouray.com,

www.visittheusa.de