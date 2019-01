Zehn Vorsätze für 2019

Neues Reisejahr, neues Reiseglück. Für viele bietet der Jahreswechsel eine gute Gelegenheit, alte Gewohnheiten zu ändern und sich neue persönliche Ziele zu setzen.

Die einen wollen abnehmen und mehr Sport betreiben, die anderen nicht mehr rauchen, sich gesünder ernähren oder öfter mal wieder ein gutes Buch lesen. Auch beim Thema Reisen lassen sich gute Vorsätze fassen. Zur Inspiration hat die Plattform www.urlaubspiraten.at zehn Tipps zusammengetragen.



1. Weniger Outfits einpacken

Und schon wieder: Wieder zu Hause, der Duft des Urlaubsorts schwebt beim Auspacken noch über dem Koffer - und ganz unten im Gepäck liegen drei sauber gefaltete und nie getragene Outfits. Es hätte ja sein können, dass man sie braucht. Doch am Ende trägt man eh immer dieselben Teile. Im nächsten Jahr also einfach die unnötigen Zusatz-Outfits daheim lassen und dadurch Platz und Gewicht sparen.

2. Urlaub in der eigenen Stadt

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Wie wär's mit einem Urlaub in der eigenen Stadt oder Region? Auf diese Weise lernt man seinen Heimatort aus einer ganz neuen Perspektive kennen. Möglichkeiten gibt es viele: Kurzurlauber können sich übers Wochenende in ein Wellnesshotel in der Nähe einbuchen und ohne lange Anfahrt direkt entspannen. Wer ein bisschen mehr Action braucht, findet oft im direkten Umland zahlreiche Angebote zum Wandern, Radfahren, Reiten, Paddeln oder Klettern.

3. In der Nebensaison reisen

Abseits der Hauptsaison zu reisen ist natürlich einfacher für alle, die keine schulpflichtigen Kinder haben. Aber es zahlt sich aus! Wer keine Lust auf Besucherschlangen vor den Museen und den Kampf um freie Handtuchplätze am Strand hat, sollte auf die Monate jenseits der klassischen Reisezeit im Sommer ausweichen. In vielen Reiseländern Südeuropas herrscht zum Beispiel bis in den Herbst ein mildes Klima. Auch in vielen tropischen Regionen fällt die Regenzeit gemäßigt aus, ein Aufenthalt zu dieser Zeit muss also nicht zwangsläufig ins Wasser fallen. Dafür sinken die Hotelpreise in der Nebensaison oft drastisch und es gibt deutlich mehr fürs Geld. Viele Österreicher haben diesen Trend bereits erkannt: Nach einer Umfrage auf urlaubspiraten.at ist der September mit 39 Prozent der beliebteste Reisemonat im nächsten Jahr.

4. Arbeit und Urlaub kombinieren

Mit den richtigen Voraussetzungen lässt sich ein Aufenthalt in der Ferne gut mit der regulären Arbeit vereinen. Bietet der Arbeitgeber zum Beispiel Homeoffice-Tage an und ist neuen Arbeitsmodellen gegenüber aufgeschlossen, kann man diese an den Urlaub dranhängen und noch ein paar Tage vom Urlaubsort aus arbeiten, bevor es zurück ins Büro geht. So können Reisende ihren Aufenthalt vor Ort maximieren, ohne die Arbeit zu vernachlässigen.

5. Reisen mit Festivals vor Ort abstimmen

Wie ärgerlich, wenn man am Urlaubsort ankommt und erfährt, dass die größte Party des Jahres hier schon gestern stieg. Mit der richtigen Planung verpasst man im nächsten Jahr nichts mehr. Ob St. Patrick's Day in Irland, der Karneval in Rio oder der Tag der Toten in Mexiko: Nahezu jedes Land hat eine Feier, bei der man mal dabei gewesen sein sollte. Vor der Reiseplanung lohnt sich ein Blick in den Kalender, um zu schauen, welche Feiern und Festivals man bei der Gelegenheit mitnehmen kann.

6. Früh buchen

Früh buchen lohnt sich - vor allem, wenn man an bestimmte Reisedaten gebunden ist. Wer schon zu Jahresbeginn seine Reise für den Sommer plant, kann erheblich sparen. Angebote dazu gibt's bei allen großen Reiseveranstaltern. TUI etwa lockt aktuell für Buchungen bis zum 26. Februar mit "Smile Deals", womit zum Frühbucherpreis noch 100 Euro pro Person zusätzlich gespart werden.

7. Nur mit Handgepäck reisen

Viele Airlines bieten die Option an, für einen günstigeren Flugpreis lediglich mit Handgepäck zu reisen und jedes weitere Gepäckstück gegen einen Aufpreis dazuzubuchen. Wer also besonders günstig reisen möchte, hat hier eine Möglichkeit, Geld zu sparen. Nur mit Handgepäck zu reisen bietet aber noch mehr Vorteile: Kein Schlangestehen beim Check-in und kein Hoffen und Bangen am Gepäckband nach der Landung, dass das aufgegebene Gepäck es ebenfalls ans Ziel geschafft hat. Also lieber Tipp eins beherzigen ("Weniger Outfits einpacken") und im nächsten Jahr mit leichtem Gepäck reisen.

8. Notfallset ins Handgepäck

Falls die Situation doch eintrifft und man nach der Ankunft vergeblich auf sein Gepäck wartet, ist es besser, wenn man vorgesorgt hat. Mit einem kleinen Kulturbeutel mit Flüssigkeiten bis 100 Milliliter (das ist gar nicht so wenig) sowie einem zweiten Outfit im Handgepäck ist man schon einmal für die ersten ein bis zwei Tage ohne Gepäck ausgestattet. So müssen Reisende ihre Zeit vor Ort nicht mit Shopping-Touren für ein Ersatz-Outfit verschwenden, während sie auf ihre Koffer warten.

9. Glampen, bevor es jeder macht

Alle reden davon, der nächste Urlaub ist die Chance, selbst zum Trendsetter zu werden und es auszuprobieren: Glamping! Glamping steht für "glamourous camping", sprich für luxuriöses Zelten. Man kombiniert somit den Luxus eines Hotels mit der Romantik eines Outdoor-Urlaubs. Bei den Unterkünften handelt es sich um großzügige Zelte oder Reisemobile, die mit bequemen Betten, eigenem Badezimmer und hochwertigen Designermöbeln ausgestattet sind. Es gibt aber auch außergewöhnlichere Unterkünfte wie Indianer-Tipis oder Baumhäuser. Somit ist Glamping die perfekte Option für alle, die unter dem Sternenhimmel schlafen und die Natur hautnah erleben, dabei jedoch einen gewissen Standard und Luxus nicht aufgeben möchten.

10. Meilen sammeln

Falls man im letzten Jahr bereits viel geflogen ist und auch im nächsten Jahr viel reisen möchte, wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, um mit dem Sammeln von Meilen zu beginnen. Denn sobald genügend Punkte zusammen sind, locken Gratis-Upgrades, Zugang zu exklusiven Airport Lounges oder sogar ein Freiflug. Aber auch wenn man kein Vielflieger ist, gibt es Möglichkeiten, Meilen-Punkte zu sammeln. Wer zum Beispiel seine Einkäufe mit einer speziellen Kreditkarte der Airlines zahlt, bekommt mit jedem Einkauf Meilen gutgeschrieben. Und auch Hotels und Autovermietungen bieten oft die Möglichkeit zum Punkte-Sammeln.

