Zu Besuch in Novi Sad - eine Stadt, viele Seelen

Europäische Kulturhauptstadt 2022 Novi Sad. Die zweitgrößte Stadt Serbiens zeigt sich als hippe, jugendliche Metropole.

"Multi-Kulti hat hier Tradition!" Die Mathematikerin Antea steht vor dem Rathaus am Trg Slobode - dem Freiheitsplatz - und lächelt breit. Das Rathaus selbst erinnert an jenes in Graz, am Eingangstor prangen Hinweisschilder in vier Sprachen - Serbisch, Ungarisch, Slowakisch und Russisch. Ebenso vielfältig ist Anteas Familiengeschichte: Die Eltern sind Kroaten aus Herzegovina sowie Ungarn. "Die Vojvodina ist eine bunte Mischung, hier leben Slowaken und auch Ruthenen, eine Volksgruppe, die auch Karpaten-Ukrainer genannt wird. Und es gibt sogar immer noch ...