Zu Fuß durch Schweizer Weinberge

Fendant, Gwäss und Blauburgunder. Der Walliser Weinwanderweg führt auf 66 Kilometern von Martigny nach Leuk.

Valentin Cina zählt die Stunden, die er bei der Arbeit an den Weinreben verbringt, nicht. Es ist die Freude bei der Arbeit an den Reben, die den 65-Jährigen antreibt. Denn verdienen lässt sich damit so gut wie nichts. Der pensionierte Lehrer und Hobbyweinbauer kommt aus Salgesch, wo seine Familie wie so viele andere auch seit Generationen Blauburgunder anbaut und die Trauben an Weinproduzenten verkauft. So mancher denke ans Aufhören, erzählt er. Die Arbeit in den Weinbergen des Wallis, die zu den steilsten der Welt gehören und sich von 450 auf bis zu 1150 Höhenmeter erstrecken, ist anstrengend und wenig lukrativ. In den goldenen 1980er-Jahren bekam Valentin Cina für ein Kilo Blauburgundertrauben sieben Franken, heute sind es 3,50 Franken. "Reben sind nur rentabel, wenn du selber Wein daraus machst", sagt er. Aber er macht trotzdem weiter. Wenn seine Kinder den Weinbau nicht weiterführen wollen, dann vielleicht die Enkelkinder. In der Gegend um Leuk, Varen und Salgesch sind die Bedingungen für den Blauburgunder ideal - ein Viertel der Walliser Pinot-noir-Produktion stammt aus den Ortschaften. Insgesamt wird im Wallis auf 5000 Hektar Wein angebaut. Das entspricht einem Drittel der gesamten Weinanbaufläche der Schweiz, wo im Schnitt jährlich 95 Millionen Liter Wein produziert werden. 2021 waren es wegen der schwierigen Witterung nur 61 Millionen Liter.

Ausgerüstet mit Bergschuhen und Rucksack sind wir mit Valentin Cina auf dem Chemin du Vignoble, dem Walliser Weinweg, unterwegs. Schritt für Schritt geht es oberhalb der im Tal fließenden Rhone sanft bergauf und bergab in Richtung Entschleunigung. Von Martigny aus folgt der 66 Kilometer lange Wanderweg der Spur des Weins in vier Etappen bis nach Leuk. Unterwegs laden Weinkeller zum Einkehren ein - außer sonntags, da hat alles zu.

Die Weinweg-Etappen können auch mit dem Rad gefahren und bei Bedarf mit Bus und Bahn abgekürzt werden. Packages inklusive Übernachtung und Gepäcktransport findet man beim Reiseveranstalter Eurotrek. Von Brig aus bietet sich für Wanderer der nach Kaspar Stockalper benannte Kulturweg an - ein alter Säumerpfad, der in drei Etappen über den 2005 Meter hohen Simplonpass nach Italien führt. Der geschäftstüchtige Unternehmer und Politiker Kaspar Stockalper war unter anderem mit Schnecken- und Salzhandel reich geworden und ließ sich im 17. Jahrhundert in Brig ein Schloss bauen. Heute ist das Stockalperschloss Wahrzeichen und Amtsgebäude der Stadt und kann von Mai bis Oktober besichtigt werden. Für Naturliebhaber lohnt sich ein Besuch im Naturpark Pfyn-Fings. Kernstück ist das Schutzgebiet Pfynwald, mit 17 Quadratkilometern einer der größten Föhrenwälder Europas.

Wir bleiben vorerst auf dem Weinweg - und machen in Sierre einen Abstecher auf den Rebwanderweg. Dieser mit Schautafeln über den Weinbau im Wallis ausgestattete Pfad verbindet die beiden Standorte des Weinmuseums in Sierre und Salgesch. An historischen Stadeln und Speichern und dem einst von Rainer Maria Rilke bewohnten Turm von Muzot in Veyras vorbei geht es zu einem Degustationsgarten: Dort stehen viele der mehr als 50 im Wallis beheimateten Trauben zum Geschmackstest bereit - von der Hauptweißweinrebe Fendant über einheimische Rebsorten wie Humagne blanc und Petite Arvine bis zur raren Sorte Eyholzer Roter und dem Cornalin du Valais. Jetzt, im Herbst, hängen die erntereifen Trauben dicht an dicht.

Die Landschaft ist geprägt von den für das Wallis so typischen Rebterrassen mit Trockensteinmauern. Wir begegnen zwei Frauen, die bei der Ernte sind. "C'est Chasselas", erklären sie uns und Valentin Cina übersetzt: "Das ist Fendant." Er hilft den beiden beim Transport der Lesekisten - sie bedanken sich mit einem Lächeln und der Aufforderung, uns ein paar Trauben mitzunehmen. Wenig später gelangen wir wieder zurück auf den Weinweg und blicken auf das im Tal liegende Salgesch hinunter. Es geht weiter, an den von Wasser und Kalk geformten "Pyramiden der Raspille" vorbei bis zur Suone von Marais. Die alte Wasserleitung dürfte aus dem 15. Jahrhundert stammen - sie war eine von vielen ihrer Art. Heute führen längst Rohrleitungen von Wasserbehältern zu den Weinbergen, die mit Sprinkleranlagen und Tropfbewässerung ausgestattet sind. An der Brücke über den Fluss Raspille gelangen wir vom Unterwallis ins Oberwallis und überschreiten gleichzeitig die französisch-deutsche Sprachgrenze. Von hier aus ist es nicht mehr weit bis ins Örtchen Varen, wo uns Romaine Bayard im Weinkeller ihrer Familie, der "Cave du Chevalier Bayard" erwartet. Obwohl sie in Zürich lebt und arbeitet, kommt die 37-jährige studierte Tourismusfachfrau an den Wochenenden häufig in ihre Heimat zurück und arbeitet an der Entwicklung neuer Weine mit. Weinbau wurde in der Großfamilie seit vielen Generationen neben der Viehwirtschaft betrieben. Ein großer Schritt war 1980 die Umstellung auf reinen Weinbau. "Wir waren elf Kinder und jeder hat eine andere Sorte angebaut", schildert Romaine Bayards Vater. Gab es früher viel vom damals noch sauer schmeckenden Arbeiterwein Gwäss, kultiviert die Großfamilie heute auf knapp zehn Hektar beinahe 20 Rebsorten, allen voran einheimische. Auch dem alten Gwäss haben die Bayards eine neue Chance gegeben. "Früher wollte man viel Ertrag an der Rebe - das bedeutet viel Säure. Heute weiß man, wie man ihn schneiden soll. Der Wein hat immer noch eine schöne, aber ausgewogene Säure. Er ist ein toller Apéro-Wein", erklärt Romaine Bayard. Als Kind musste sie mithelfen, heute will sie es. Und mit der pilzresistenten Sorte Muscaris hat sie schon ein neues Projekt in der Pipeline. In drei Jahren soll es die erste Ernte geben. "Das Erbe meines Vaters weiterzuführen ist mir sehr wichtig." Zurück ins Wallis ziehen muss und will sie dafür nicht. "Ich kann vieles von Zürich aus machen, auf Weinmessen fahren etwa. Tourismus ist schon meine Leidenschaft."