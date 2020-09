Zu Fuß zur Traube: Weinwandern in Österreich

Im Herbst ist der Wein ein Genuss auch fürs Auge. Drei Tourenvorschläge.

Es geht auf und ab in der Südsteiermark. Das braucht Kondition, bringt aber schöne Aussichten. Der Weitwanderweg "Vom Gletscher zum Wein" zwischen Dachstein und der Südsteiermark hat in den Etappen 22 und 23, etwa zwischen Leutschach und Ratsch, ein paar Gustostückerl parat. Ein Tipp vorab: Harald Lieleg hat seinen Kollerhof zu einem Lehrpfad gemacht, und das geht so: Smartphone zücken, die QR-Codes am Wegrand einscannen und so Trauben und Terroir kennenlernen. Mit Prachtblick auf Leutschach. Nächster Höhepunkt - ganz wörtlich ...