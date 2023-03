Richtige Hautpflege und andere Tipps

Hautpflege, Prävention, Ernährung, Regeneration u. v. m. Es muss viel zusammenpassen, um beim Laufen Leistung zu bringen.

Laufen in Salzburg ist ein absoluter Genuss.

Basische Körperpflege gilt als die natürlichste Art der Hautpflege. DiSie reinigt und regeneriert intensiv, hilft bei Hautproblemen wie etwa Neurodermitis, Schuppenflechte sowie Ekzemen und entlastet den Stoffwechsel. Zudem unterstützt basische Hautpflege den Organismus, den Säure-Basen-Haushalt in Balance zu halten. Auch für Läuferinnen und Läufer empfiehlt sich diese Form der Hautpflege: Je intensiver der Sport, desto mehr Säuren und Stoffwechselendprodukte entstehen. Wer schnell regenerieren will, sollte diese schnellstmöglich wieder ausscheiden. Andernfalls können sich Muskelkater, entzündliche Prozesse bis hin zu Sehnen- und Sehnenscheidenentzündungen oder Übertraining einstellen. Vor allem basische Fußbädern im Zielbereich können ihre Regenerationszeiten, zum Beispiel nach harten, langen Laufwettbewerben, spürbar verbessern.



Von Massagen bis zum Dampfbad

Mit einem basischen Badesalz können Voll-, Fuß- und Handbäder, basische Wickel, basische Strümpfe und Stulpen sowie basische Peelings gemacht werden. Außerdem kann man mit dem Salz auf der Haut gut die Sauna besuchen und die Tiefenwirkung optimieren. Mögliche Spezialanwendungen sind basische Dampfbäder mit Salz-Honig-Einreibungen, basische Massagen mit Pflanzenölen oder -extrakten oder auch spezielle Kräuterstempel- und Bürstenmassagen.

Die Nutzung von basischen Duschgelen zur täglichen Körperpflege ist ein weiterer Punkt. Am wichtigsten bleiben jedoch die Fußbäder. Denn die Haut an den Füßen ist mit rund 600 Schweißdrüsen pro Quadratzentimeter so ziemlich die drüsenreichste, hierüber kann sehr viel ausgeschieden werden.



Kein Eincremen notwendig

Die Anwendungen sollten mindestens 30 Minuten lang andauern; es braucht nämlich eine gewisse Zeit, bis der Ausscheidungsprozess der Haut in Gang kommt. Der Abtransport der Säuren aus den Geweben, zum Beispiel nach dem Sport, aus den Muskeln, über das Blut und dann über die Haut benötigt einfach Zeit. Die Ausscheidungsleistung der Haut kann noch gesteigert werden, wenn während der Bäder die Haut gebürstet wird. Das Eincremen danach ist nicht unbedingt notwendig. Ausreichende basische Körperpflege sorgt für eine klare, gepflegte und gut durchblutete Haut und für eine angenehme Selbstfettung und einen intakten Lipid-Schutzmantel. Basische Körperpflege hilft auch bei übermäßigem Schwitzen. Tipp: Basische Waschung unter den Achseln als natürliches Deo für jeden Tag.



Nicht nur Hautpflege beeinflusst Leistung

Neben der richtigen Hautpflege können Läuferinnen und Läufer an weiteren "Stellschrauben" drehen, um das ein oder andere Prozent an mehr Leistung "herauszukitzeln". Ernährung, Trinken, Verletzungsprävention, aber auch die richtige Technik spielen eine Rolle. Falsch trainieren, die falschen Schuhe tragen und falsch auftreten machen viel kaputt. Fersensporn, Entzündungen der Achillessehne oder an der Schienbeinkante, Knieschmerzen sind typische Beschwerden. Auch Rückenbeschwerden können aus zu hoher Belastung resultieren. Prinzipiell gilt das Laufen als sehr gesunde Sportart - aber es sollte Augenmerk auf eine gute Belastungssteuerung gelegt werden.