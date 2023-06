Rosalia, der Lenz ist da!

Wildhopfen - die wild aufgegangenen Pflanzen am Waldrand, nicht jene am kultivierten Hopfenfeld, hat Tobias Pumberger von der Neufeldner Brauerei für sein Bockbier (6,9 Vol.-% Alkohol) ausprobiert. Dass sie wächst, wo es ihr gefällt, garantiert auch, dass ihr der Standort passt. Beim kultivierten Hopfen hingegen weiß man genau, was man bekommt. Da sind spezielle Eigenschaften, beispielsweise Zitrusaroma, herausgezüchtet. Immerhin habe sich bei der Züchtung jemand absichtlich 30 Jahre lang Gedanken dazu gemacht, führt Pumberger aus. Der Wildhopfen hingegen "hat sich ...