Salzburger Hotelier kaufte Luxushotel - und erfüllt sich dort jetzt einen Lebenstraum

Schloss Pichlarn. Der Salzburger Hotelier Georg Imlauer erfüllt sich "im letzten Lebensdrittel" einen lang gehegten Traum.

Auf den ersten Blick denkt man nicht unbedingt an landwirtschaftliche Produkte, wenn man den Golfplatz des Luxushotels Schloss Pichlarn sieht. Und doch ist man hier im malerischen Ennstal auf dem besten Weg zum Selbstversorger. Als der Salzburger Hotelier Georg Imlauer dieses Schmuckstück in Aigen im Ennstal zu Beginn des Jahres erwarb, herrschte Rätselraten in der Branche. In Salzburg besitzt Imlauer drei Hotels, in Wien zwei. In diesen Städten sind gut gelegene Hotels quasi Selbstläufer. Da passte ein Luxushotel auf dem ...