Salzburger lieben die Lungauer Tanne

60.000 Bäumchen wachsen beim Schwabbauern in Sankt Margarethen für den Heiligen Abend heran.

Wir haben alljährlich Hunderte Stammkunden, die seit Jahren nur unsere Christbäume kaufen", freut sich Armin Petzlberger. Auf dem Schwabhof in St. Margarethen im Lungau führt er das weiter, was sein Großvater Leonhard gegründet und sein Vater Martin über Jahrzehnte weitergetragen hat: die Aufzucht von Weihnachtsbäumchen. Alljährlich bietet er in Tamsweg (Hofer-Parkplatz) und in der Stadt Salzburg (Möbelhaus Leiner) seine ganz speziell gezogenen Tannen an. "Unsere Bäume lieben große Höhen und klirrende Kälte, wie es sie im Lungau oft gibt", erklärt der Nebenerwerbsbauer, "sie kommen ursprünglich aus dem Kaukasus in Georgien, wo diese Tanne in 1800 Metern Höhe wächst." Die Lungauer Bauernfamilie entwickelt diese Sorte seit Jahrzehnten weiter. So ist sie zur "Lungauer Tanne" geworden.

SN/f.taferner Martin Petzlberger beim Verpacken der Christbäume.

Es war Großvater Leonhard Petzlberger, der schon im Jahr 1958 begonnen hatte, diese landwirtschaftliche Nische zu entdecken. Entlang von Lungauer Forststraßen schlägerte er alljährlich kleine Fichten und verkaufte sie als Christbäume. Zwei Bekannte, die in Wien wohnten, schlugen dem Schwabbauern eines Tages vor, doch zu versuchen, die Lungauer Weihnachtsbäume den Menschen in der Bundeshauptstadt anzubieten. Also verlud der Bauer aus St. Margarethen seine Bäume in einen Eisenbahnwaggon und pilgerte zur Wiener Stadthalle und auf den Antonsplatz in Favoriten - und die Wiener schwärmten alsbald von den Christbäumen aus dem fernen Lungau. Der Aufwand für die Kundschaft in Wien aber war einfach zu groß. Daher beschloss die Familie Petzlberger, von Wien in die Stadt Salzburg zu wechseln. Seit Jahrzehnten bietet sie nun die Lungauer Tanne jedes Jahr so ab dem 5. Dezember in der Alpenstraße an. Inzwischen in dritter Generation, nachdem Sohn Armin den Hof vor zwei Jahren von Vater Martin übernommen hat.

Bis zu 12 Jahre bis zur Ernte

Auf rund sechs Hektar hofeigener Fläche wachsen die Bäumchen heran, deren Samen vorher in einer Baumschule in der Steiermark zu Setzlingen gezogen werden. "Inzwischen stehen etwa 60.000 Bäume in unseren Plantagen", sagt Armin Petzlberger stolz. Bis sie geerntet werden können, dauert es allerdings bis zu zwölf Jahre. Und bei Weitem nicht alle erreichen auch die Qualität als Christbaum. "Aber wir versorgen auch viele Gärtnereien im Land das ganze Jahr über mit unserem Tannenreisig für Sterbekränze, für Allerheiligen, Advent und für Dekorationsware", verrät der Schwabbauer.

SN/f.taferner Martin Petzlberger in jungen Jahren mit seinen fleißigen Shropshire-Schafen.

Bei der harten Arbeit in den Kulturen wird die Familie Petzlberger das ganze Jahr von ganz besonderen Mitarbeitern kräftigst unterstützt. Es handelt sich um eine Herde von Schafen, die den Boden von Bewuchs frei halten. "Diese Shropshire-Schafe weiden das Gras unter den Bäumen ab, lassen aber die Rinde der Bäume in Ruhe", erklärt Petzlberger.

In einigen Tagen ist es so weit, dann wird die Ernte für das diesjährige Weihnachtsfest beginnen. Der Start fällt jeweils auf den ersten Tag nach dem elften Vollmond des Jahres. Das ist heuer der 20. November. "Der Zeitpunkt ist ganz wichtig, weil unsere Christbäume dann überhaupt keine Nadeln verlieren", erklärt der Lungauer Landwirt, der auch noch elf Rinder betreut und mit Leib und Seele Bauer ist. Und das ist der Hauptgrund für das Nischenprodukt Christbaum - als wirtschaftliche Unterstützung, damit der Schwabhof auch in Zukunft überleben kann. Lungauer wie Stadt-Salzburger lieben die Lungauer Tanne. "Der Verkauf von Christbäumen hat viel mit Gefühl, Emotion und Authentizität zu tun. Ich glaube, all das spüren unsere Kunden bei uns", sagt Armin Petzlberger zufrieden.

Download für PC/Mac