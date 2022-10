Semmelknödel mit Shiitakesoße

Shiitakepilze sind nicht nur ein ausgezeichneter Speisepilz, sondern auch ein wunderbarer Heilpilz, der in seinen Herkunftsländern schon lange als solcher anerkannt ist. Ein Rezept von Seminarbäuerin Resy Strasser.

Zutaten & Zubereitung

Semmelknödel

300g Knödelbrot

330 ml warme Milch

30g Butter, 2 Eier

Salz, Muskat und Petersilie

Milch und Butter erwärmen. Das Knödelbrot in eine große Schüssel geben. Das Ei versprudeln, die Gewürze dazugeben und mit dem Milch-Butter-Gemisch vermischen. Alles über das Knödelbrot gießen, gut durchmischen und etwas ziehen lassen. Daraus sechs Knödel formen und im Dampfgarer 20 Minuten dämpfen.

Shiitakesoße

500g Shiitakepilze

etwas Butter, 2 Frühlingszwieberl

Petersilie, etwas Zitronensaft

½ l Gemüsebrühe, 3 El griffiges Mehl, 3 El Creme fraiche

Etwas Butter in einer Pfanne zerlassen, darin die Frühlingszwiebel leicht anrösten, die geschnittenen Shiitakepilze dazugeben und gut anrösten. Die Petersilie und den Zitronensaft dazu, mit griffigem Mehl stauben und mit Gemüsebrühe aufgießen. Kurz köcheln lassen. Zum Schluss mit Creme fraiche verfeinern. Tipp: Das Knödelbrot mit lauwarmer Milch übergießen und ziehen lassen, so werden die Knödel besonders flaumig.

Resy Strasser

Korndoblerhof, Obertrum



SN/privat Resy Strasser

Wir leben in einem schönen Land. Rundherum werden beste heimische Lebensmittel produziert und angeboten. Nutzen wir die Möglichkeit, diese Lebensmittel zu verwenden und somit uns und unseren Familien Gutes zu tun. So wie diese Shiitakepilze von den Flachgauer Biopilzen.

