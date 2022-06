Sportlicher Sommer

Bei den Sommersportangeboten von ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION wird jede Menge für Kinder geboten. Hier können viele spannende Sportarten entdeckt und probiert werden!

Sportcamps für Kinder und Jugendliche sind der Ferienhit. Sie sind ideal zum Kennenlernen einer neuen Sportart oder zum Verbessern der Fertigkeiten. Alle wollen raus in die freie Natur und sich sportlich betätigen. Dank der Sommersportangebote der drei Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION ist es ganz einfach, das richtige sportliche Angebot zu finden. Sowohl für kleinere als auch für größere Kinder ist etwas dabei. Ob Anfänger, Fortgeschrittene oder Profis: Alle können mitmachen! Und für die Eltern ist es gut zu wissen und vor allem beruhigend, dass die Kids unter fachlicher Anleitung etwas für ihre Gesundheit tun und sich aufgrund vielfältiger Angebote austoben können.

Und auch all jene Kinder, die mit Sport bislang noch nicht so viel am Hut hatten und einfach mal etwas Neues ausprobieren wollen, kommen auf ihre Kosten. Dafür sorgt vor allem auch das gemeinsame Trainieren im Freien mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten. Natürlich werden im Sommer auch immer entsprechende Pausen eingeplant, darauf haben die geschulten Trainerinnen und Trainer ein Auge. Denn die Hitze fordert den Körper, hier muss man mit ausreichend Flüssigkeitszufuhr gegensteuern, um den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen.

Sport hilft Kindern dabei, den Kreislauf in Schwung zu bringen, die Muskeln zu kräftigen und die Ausdauer zu verbessern. Wichtig ist, dass Aufgaben spielerisch gelöst werden und der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt. Und genau darum geht es auch bei den Sommersportangeboten der Dachverbände, die genau in die Ferienzeit fallen. Hier gibt's einen Überblick über die besten Angebote:





ASKÖ

Ferienbetreuung durch ASKÖ-Vereine

Die ASKÖ-Vereine bieten in den neunwöchigen Sommerferien attraktive Ferienangebote in Form von Tagescamps bis Ganztagesbetreuung mit sportartspezifischem Bezug - darunter ASKÖ-Sommersportwoche, Sommercamp Beachvolleyball, Fußballcamp, Feriencamp Selbstverteidigung Jiu Jitsu Salzburg, Soccergolf und vieles mehr - an. Diese Angebote gelten in der Regel für unterschiedliche Altersgruppen und bieten Bewegung, Sport und Spaß durch qualifiziertes Personal. In Zusammenarbeit mit Vertretern verschiedener ASKÖ-Vereine können die Kinder und Jugendlichen Sportarten ausprobieren und kennenlernen.

ASKÖ-Sommersportwoche

Spiel, Spaß und Kreativität stehen im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit Vertretern eines ASKÖ-Vereins können die Kinder unter Anleitung qualifizierter Trainerinnen und Trainer verschiedene Sportarten näher kennenlernen. Neben einem vielseitigen Sportangebot wie Slackline, Fußball, Street Racket, Breakdance, Karate, Flag Football, Hip-Hop, Check your Limits etc. werden auch die sozialen Kompetenzen erweitert und neue Freundschaften geschlossen! Je nach Wetterlage wird die Zeit im Außenbereich mit Bewegung in der Natur, Sportspielen am Sportplatz oder im Innenbereich mit kreativen Bastelworkshops und Bewegungseinheiten bzw. Bewegungsbaustellen in der Halle verbracht. Unterstützt werden die Betreuerinnen und Betreuer in der Feriensportwoche von Hopsi Hopper, dem Fitness- und Gesundheitsfrosch der ASKÖ, der das ganze Jahr über in Kindergärten und Schulen in Österreich unterwegs ist und die Bewegung fördert.

Elternfreundliche Betreuungszeiten

Die Feriensportwochen finden ohne Übernachtung statt, eine professionelle Ganztagesbetreuung ist jedoch inkludiert. Beginn der Aktivitäten ist täglich um 9, Ende um 16.30 Uhr. Die Trainerinnen und Trainer bzw. Betreuerinnen und Betreuer stehen ab 8 Uhr für die Kinder bereit. Sie haben dann bis 17 Uhr Zeit, um Ihr Kind wieder abzuholen. Neben den fünf Wochen Ganztagesbetreuungsangebot auf der Sportanlage Gnigl bieten viele ASKÖ-Vereine Ferienbetreuungen als Halbtagesangebot und Tagescamps an.

Kontakt: ASKÖ-Landesverband

Salzburg, Parscher Straße 4, 5023 Salzburg, Tel. +43 662 / 87 16 23, office@askoe-salzburg.at, www.askoe-salzburg.at





ASVÖ

Sportliche Angebote für Kinder

Am 14. und 15. Juli laden die Dark Vipers Hockey in Franks Skate School ein: Auf dem Programm steht Inlineskating für Anfängerinnen und Anfänger (einfache Turns, Übersteigen und sicheres Bremsen). Kinder ab sechs Jahren bis Späteinsteigerinnen und -einsteiger können sich in der Inlinehockey-Halle Bergheim (beim Bergxi) austoben - einfach vorbeikommen und mitmachen!

Infos, Kosten & Anmeldung:

Frank Seewald, Tel. +43 664 / 40 86 550, vipers-hockey.at

Der Turnverein Grödig veranstaltet in der Turnhalle und am Sportplatz der VS Grödig vom 18. bis zum 22. Juli ein Ferienlager. Das Programm für Sechs- bis Fünfzehnjährige beinhaltet: Turnen an Geräten & Airtrack, Akrobatik und eine Abschlussshow.

Infos, Kosten & Anmeldung:

tv_groedig@gmx.at oder Tel. +43 676 / 73 04 374 (Cornelia Feik)

Das polysportive Feriencamp (ATP Lions Camp & Cup 2022) mit Leichtathletik, Kampfsport, Sommerbiathlon, Bogenschießen und vielem mehr eignet sich für Kinder im Alter von sechs bis fünfzehn Jahren. Es findet diesen Sommer im Sportzentrum Nord zu folgenden Terminen statt: 18. bis 22. Juli, 1. bis 5. August sowie 29. August bis 2. September.

Infos, Kosten & Anmeldung:

www.atp-lions.com

SN/adobe stock/ehrenberg-bilder Slackline oder Klettern

Der TC Stardance organisiert vom 26. Juli bis zum 30. August im Festsaal des Gasthaus zur Nachbarschaft in Elixhausen das Kids Jump Dance. Coole Moves und Tanzschritte werden zu aktuellen Charthits einstudiert und es wird eine kleine Choreografie erlernt - ab sechs Jahren!

Infos & Anmeldung:

christine.gschaider@sbg.at oder www.stardance.at

Der TV Zell am See bietet in den Ferien für Kinder von sechs bis sechzehn Jahren jeden Mittwoch von 17 bis 18 Uhr ein Lauftraining beim Sportplatz in Zell am See/ Schüttdorf an. Bei Schlechtwetter wird in der Turnhalle der HS Zell am See trainiert. Jeden Samstag gibt es von 8 bis 11 Uhr ein Lauf-, Rad- und Schwimmtraining. Treffpunkt ist ebenfalls der Sportplatz in Zell am See/Schüttdorf (bei Schlechtwetter wird wiederum in die Turnhalle der HS Zell am See ausgewichen).

Anmeldung unter:

hollizell@hotmail.com oder Tel. +43 650 / 43 01 737

SPORTUNION

Sommersportangebote für Kids

Die SPORTUNION sorgt in den Sommerferien zusammen mit ihren Vereinen für ausreichend Bewegung, Action und Spaß. Mit den umfangreichen Angeboten sollen Jugendliche, Kinder und Familien für Bewegung und Sport begeistert und die Aktivität gefördert werden.

UGOTCHI Actionday

Am 5. Juli lädt die SPORTUNION rund 250 Salzburger Schülerinnen und Schüler im Klassenverband in das Sportzentrum Mitte ein. UGOTCHI, das beliebte gelbe Küken und Maskottchen der SPORTUNION, bringt Sechs- bis Zehnjährige in Bewegung. Gemeinsam mit den Vereinen wird ein aktiver Tag organisiert. Das Motto lautet dabei: "Ausprobieren, austoben und Spaß haben". Finanziert wird das Projekt über die Bewegungsinitiative "Kinder gesund bewegen 2.0", die Salzburger UNIQA sorgt für die gesunde Jause.

Sports4Fun

Beim Sports4Fun-Ferienprogramm können Kinder und Jugendliche von sechs bis sechzehn Jahren aus einer breiten Auswahl an verschiedenen Sportarten wie zum Beispiel American Football, Bouldern, Tennis, Beachvolleyball, Bogensport, Leichtathletik, Turnen, Voltigieren, Mountainbike, Fußball und vielem mehr auswählen. Sports4Fun geht heuer an den Standorten Eugendorf, Faistenau, Hof, Maishofen, Oberndorf, Salzburg-Stadt und Thalgau in zahlreichen Ferienwochen über die Bühne und kann tageweise gebucht werden. Pro Tag können die Kinder zwei Sportarten ausprobieren.

Mehr Infos:

sportunion.at/sbg/projekte/sports4fun/

Almjam - Riversurf-Workshop

Von 21. bis 23. Juli 2022 findet auf der Almwelle Salzburg der Riversurf-Workshop statt. Hier bekommen Jugendliche theoretisches und praktisches Surf-Know-how und sammeln erste Erfahrungen auf dem Surfbrett. Alle dafür notwendigen Materialien werden vor Ort zur Verfügung gestellt. Der Event ist eine Kooperation zwischen dem Team Streusalz der SPORTUNION und dem UNION-Verein IG Riversurfing Austria.

Anmeldung: vorstand@riversurfing-austria.at

SN/sportunion Riversurf-Workshop

Weitere Sommersportangebote für Kinder und Jugendliche der SPORTUNION finden Sie unter: sportunion.at/sbg/feriencamps

Sie wollen mehr zu dem Thema erfahren? Dann lesen Sie weitere Artikel in der Beilage „Auf & Los“ – ab 24. Juni kostenlos in der SN-App.

Download für Tablets/Smartphones