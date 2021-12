Spuren im Pulverschnee

Markus Stadler, Autor mehrerer Skitouren- und Kletterführer, informiert über die Ausrüstung beim Skitourengehen und erklärt, wie man mit Gefahren im alpinen Gelände umgeht. Zudem gibt er wertvolle Techniktipps für alle, die mit der Sportart beginnen wollen.

Wie sehen die ersten Schritte beim Skitourengehen aus? Einfach mal im alpinen Gelände auf eigene Faust losmarschieren? Das ist absolut keine gute Idee, denn vor allem Anfänger sollten zunächst auf leichten, viel begangenen Touren unterwegs sein. Am besten, man schnappt sich einen erfahrenen Skitourengeher und probiert die Sportart gemeinsam aus. Oder man macht einen Kurs beim Alpenverein, den Naturfreunden oder in Bergschulen - hier gibt es viele erfahrene Experten, die einem den Einstieg in die Sportart erleichtern. Das kostet zwar etwas, aber dafür bekommen Neueinsteiger auch jede Menge Know-how mit auf den Weg. In Skigebieten gibt es oft spezielle Regelungen für Skitourengeher. "Am besten immer vor Ort informieren und nachfragen, wo und wann ich überhaupt aufsteigen und abfahren darf", sagt Markus Stadler, Autor mehrerer Skitouren- und Kletterführer. Skitourengeher, die am Pistenrand aufsteigen, müssen unbedingt hintereinandergehen und Rücksicht auf den Skibetrieb nehmen. Die Pistenregeln müssen dringend beachtet werden! Im freien Gelände ist hingegen stets Rücksicht auf etwaige Wildtiere zu nehmen, die sich durch Skitourengeher in ihrem Lebensraum bedroht fühlen können. "Wenn man unterwegs ein Wildtier bemerkt, dann sofort anhalten oder weiträumig ausweichen", empfiehlt Stadler. Durch angepasste Tourenplanung und vorausschauende Routenwahl können solche Situationen zumeist vermieden werden.

Nicht zu warm kleiden!

Zu Beginn brauchen Skitourengeher erst einmal die richtige Ausrüstung. Der Experte rät zu Tourenski mit einer leichten Pin-Bindung - wobei manche Einsteiger auch auf Rahmenbindungen setzen, da Ein- und Ausstieg bei Pin-Bindungen etwas mehr Übung erfordern. Für Pin-Bindungen braucht man spezielle Tourenschuhe, für Rahmenbindungen dagegen nicht. Wichtig sind verstellbare Stöcke, Skijacke, Skihose, Skihelm mit Brille und natürlich Steigfelle für die Ski.

Immer mit dabei sein muss das Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS-Gerät) samt Sonde und Schaufel, ein Handy, Proviant (Essen und Trinken), ein Biwaksack und ein Erste-Hilfe-Set. Bei Skihochtouren kommen noch Seil, Klettergurt, Pickel und Steigeisen dazu. Ein Lawinenairbag ist optional. "Dieser verhindert zwar eine Verschüttung nicht in jedem Fall, aber die Chancen, bei einem Lawinenunfall am Leben zu bleiben, werden dadurch erhöht", sagt Stadler. Bei der Bekleidung sollte das Zwiebelschalenprinzip zum Einsatz kommen - also clever durchdachte Schichten, die verhindern, dass ein Tourengeher damit unnötig ins Schwitzen gerät.

Lawinenlagebericht stets genau beachten

Einsteiger sollten eine gewisse Grundfitness mitbringen, die Hauptkomponente ist die Grundlagenausdauer. Je besser die Skitechnik, desto mehr Kraft spart man bei der Abfahrt. "Entweder versuche ich in höherem Tempo große Schwünge zu fahren oder langsame, kurze Schwünge im Steilen, je nach Können", meint Stadler. Der Schwung sollte immer dem Gelände angepasst werden, es gilt auf Steine oder sonstige Hindernisse zu achten. Bei der Aufstiegsspur ist es wichtig, dass diese im Steilen richtig angelegt wird. Ab einer Hangneigung von 30 Grad wird die Spitzkehrentechnik angewandt, die als eine der Standardtechniken gilt.

Immer im Auge haben müssen Skitourengeher, die im alpinen Gelände unterwegs sind, den aktuellen Lawinenlagebericht; dieser gibt Auskunft über die Warnstufen im alpinen Gelände. "Eine genaue Tourenplanung ist unerlässlich. Vor allem im Frühjahr sollte man früh unterwegs sein, da die steigenden Temperaturen im Laufe des Tages Lawinen eher begünstigen", so Stadler. Sein abschließender Rat an alle Tourengeher: "Beschränken Sie Ihre Traumtouren auf lawinensichere Tage und gutes Wetter. Seien Sie ansonsten bewusst defensiv unterwegs!"

Herrliche Touren im Nationalpark Hohe Tauern

Im Salzburger Land gibt es eine Vielzahl an wunderschönen Skitouren für alle Schwierigkeitsgrade. Einige durchaus auch anspruchsvollere Touren finden sich in der Weißsee-Gletscherwelt, mitten im Nationalpark Hohe Tauern - von 22 markanten Gipfeln liegen zwölf auf über 3000 Metern. Im Berghotel Rudolfshütte können Tourengeher auch geführte Touren buchen. Beliebte Gipfel sind Hohe Fürleg (Mittelgipfel oder Südgipfel 2947 Meter), der Stubacher Sonnblick (3088 Meter), Granatspitze (3086 Meter), Hocheiser (3206 Meter), Hohe Riffel (3338 Meter) oder Johannisberg (3460 Meter).

