Süße Rosen aus Äpfeln und Blätterteig

Sie sind ja fast zu hübsch, um vernascht zu werden - für sechs Röschen benötigen Sie: ein Muffinblech, Förmchen, eine Rolle Blätterteig aus dem Kühlregal, Marmelade und zwei bis drei rote Äpfel.

Heizen Sie den Ofen auf 180 Grad Umluft vor. Halbieren Sie die Äpfel, entfernen Sie das Gehäuse und schneiden Sie die Früchte in hauchdünne Scheiben. Diese kochen Sie für zwei bis drei Minuten in Wasser, dem Sie ein wenig Zitronensaft beigefügt haben. Lassen Sie die Apfelscheiben gut abtropfen. Rollen Sie den Blätterteig auf ein Blech aus und schneiden Sie ihn über die kurze Seite in sechs Streifen. Diese bestreichen Sie mit Marmelade. Wer Lust hat, streut noch gemahlene Nüsse, Rosinen, Zimt oder zusätzlichen Zucker darauf. Legen Sie die Apfelscheiben überlappend auf den Teig - die runde Seite sollte oben ein Stück herausragen (siehe Bild).

SN/alexandra dasch Bahnen aufrollen

Jetzt werden die Früchte "zugedeckt" - klappen Sie die untere Hälfte des Teigstreifens nach oben. Rollen Sie die Bahnen auf und platzieren Sie sie in die Muffinförmchen. Die Rosen backen Sie für etwa eine halbe Stunde. Je nach Ofen kann es auch ein wenig länger dauern. Damit die "Blütenblätter" nicht zu dunkel werden, können Sie das Blech gegen Ende mit Alufolie abdecken. Bestreuen Sie die fertigen Muffins mit Hagelzucker oder einer Zucker-Zimt-Mischung.