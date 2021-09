Üppige Blüte für drinnen und draußen

Neuentdeckung ist es keine, aber ganz allmählich wird diese Herbstpflanze wieder ein gefragter Hit: der Herbst-Steinbrech.

Oft wird er liebevoll als "Oktoberle" bezeichnet; mit botanischem Namen heißt er Saxifraga cortusifolia. Das Außergewöhnliche an dieser Pflanze ist die extrem späte Blüte, die Ende September beginnt. Für Töpfe, Kisterl oder in milden Gegenden auch im schattigen Garten sind sie eine blühende Bereicherung.

Ideal in Töpfen im Halbschatten

Ähnlich den Schneerosen lieben diese aus Japan stammenden Pflanzen den Halbschatten. Unter Gehölzen (feuchte, frische und nährstoffreiche Böden) bilden sie das Jahr über einen dichten Teppich an saftigen grünen und roten Blättern. Noch sicherer ist aber die Kultur in Töpfen auf dem Balkon, der Terrasse oder als Zierde vor der Eingangstür. Wichtig ist lediglich der halbschattige bis schattige Platz.

Blüte bis zum kräftigen Frost

Kommen dann die Blüten, ist die Überraschung groß, denn die vielen zarten Blüten tanzen über dem glänzenden Blattwerk. Damit erste Fröste nicht die Pracht vernichten, sollte man sie geschützt pflanzen oder eben gleich in Töpfen kultivieren, denn dann kann man sich an ihnen in einem kühlen Wintergarten, einem Vorhaus oder an einem geschützten Balkon viele Wochen erfreuen. Besonders in Schalen vor der Haustür blüht der Herbst-Steinbrech bis zum kräftigen Frost. An sich ist er winterhart, kann aber auch wie eine Kübelpflanze überwintert werden.

Die Blüten begeistern zu einer Zeit, wo nur noch das kräftig gefärbte Herbstlaub als Kontrast vorhanden ist. Pink, rosa und weiß stehen die Blütendolden über den saftigen Blättern. Und das nicht bloß für ein paar Tage, sondern für viele Wochen. Denn die Blütenstände bleiben auch nach dem Abblühen erhalten und sind ein Blickfang. Dass diese Pflanzen Kinder Asiens sind, zeigen die Namen: Kaori, Akiko, Kumiko. Das erinnert ein wenig an die Menükarte im Japan-Restaurant.

So wächst das Oktoberle perfekt

Als Schattenstaude benötigt die Pflanze eine Erde, die nie austrocknet. Idealerweise wählt man gleich eine Rhododendron-Erde und düngt im Frühjahr auch mit einem sauren Dünger. Immer gut feucht, aber nicht staunass halten.

Ist die Blüte zu Ende, dann an einem kühlen Platz (Garage) überwintern. Die Pflanze zieht komplett ein und treibt im nächsten Jahr wieder aus. Ist sie im Garten ausgepflanzt, dann gut mit Laub und Reisig abdecken. Temperaturen bis minus 15 Grad werden problemlos vertragen. Aufpassen: Die saftigen Wurzeln sind für die Larven der Dickmaulrüssler ein Leckerbissen. Daher im Frühling und Herbst mit Nematoden gießen.