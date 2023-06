Unterwegs auf dem Wasser

Stephan "Steve" Monitzer ist Flusswanderer. Abseits der Touristenströme erkundet er mit seinem Paddelboot ausgewählte europäische Wanderflüsse.

Was genau bezeichnet man eigentlich als Flusswandern und worin besteht die Herausforderung? Stephan Monitzer: Beim Flusswandern handelt es sich im Prinzip um eine Kajaktour auf einem Wanderfluss, also einem einfach befahrbaren Gewässer. Zum Verständnis: Es gibt drei Disziplinen im Kajaksport: Erstens den Wildwassersport, zweitens das Fluss- oder Kanuwandern, und drittens das Seekajaken, das sind Kajaktouren auf dem Meer. Unter den Flusswanderern gibt es dann auch noch zwei Lager. Einmal diejenigen, die ganz bewusst nur besonders schöne und unkomplizierte Streckenabschnitte bepaddeln, und auf der anderen Seite die Liga der "Freaks" , die - so wie ich - ganz gezielt nach Herausforderungen suchen. Das Flusswandern ist also eine Art der Fortbewegung, bei der es weniger um einen sportlichen Aspekt geht als darum, weite Strecken auf dem Wasser zurückzulegen. Der Reiz und die Herausforderung besteht darin, einem Gewässer (möglichst nahe) von der Quelle bis zur Mündung zu folgen und sich mit den Hindernissen auseinanderzusetzen, die der Fluss bereithält.

Ist es möglich, auch ganz ohne Vorkenntnisse Flusswanderer zu werden? Wenn gewisse Sicherheits- und Grundregeln eingehalten werden, ist das für Anfänger sicher problemlos machbar, wobei es natürlich auf den Fluss ankommt. Es ist sicher ratsam, zuerst einmal unter einfachen Bedingungen zu starten und den Schwierigkeitsgrad langsam anzupassen. Wer nur ein bisschen "genusspaddeln" möchte, sollte sich an Tagestouren halten. Mehrtägige Touren sind schon allein durch das mitgeführte Gepäck deutlich aufwendiger und anspruchsvoller.

Wie gehen Sie bei der Planung Ihrer neuen Touren vor? Insofern vorhanden, greife ich natürlich auf bestehende Berichte aus dem Netz zurück. Es gibt aber auch Flüsse, über die nur sehr wenig in Erfahrung zu bringen ist, weil sie selten befahren werden, etwa am Balkan oder in Rumänien. In diesen Fällen besteht die einzige Planungsmöglichkeit darin, sich via Google Maps einen Überblick zu verschaffen. Anhand der Satellitenbilder lässt sich in den meisten Fällen aber eine recht gute Einschätzung treffen, mit welchen Widrigkeiten gerechnet werden muss.