Verhaltenskodex für Läufer

Ellbogenmentalität ist im Sport verbreitet. Gilt das auch für Laufwettkämpfe? Warum richtiges Benehmen so wichtig ist.

Wie so oft im Leben, kommt man auch im Sport mit dem richtigen Benehmen in der Regel weiter. Zwar ist nicht jede einzelne Läuferin und jeder einzelne Läufer in jedem Training und Wettkampf hundertprozentig fair, doch der allergrößte Teil der Lauf-Community erweist sich als ausgesprochen fair und rücksichtsvoll. "Das gilt vor allem in den ,hinteren zwei Dritteln des Feldes'. Dass sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei uns über Gleichgesinnte beschweren, beispielsweise wegen unfairem Verhalten, das kommt de facto nie vor", sagt Johannes Langer. Und der muss es wissen: Langer organisiert mit seinem Team von SportImPuls (SIP) seit vielen Jahren die Lauffestspiele der Mozartstadt (mehr auf den Seiten 16 und 17) bzw. am 8. Oktober 2023 den Salzburg 10K, die Österreichischen Meisterschaften im 10-Kilometer-Lauf.



Klare Regeln dienen der Sicherheit

Bei den von Langer und seinem Team organisierten Läufen gibt es einige Veranstaltungs- und Verhaltensregeln; diese dienen, wie auch bei anderen Laufwettkämpfen, dem sicheren Ablauf. Dazu zählt die ehrliche Einordnung in den richtigen Startblock, die für ein flüssiges Weglaufen wichtig ist. Beim Salzburg-Marathon und Sparkasse Halbmarathon (beides SIP-Laufveranstaltungen) wird dies mit einer Zeitstrafe sanktioniert. Das wird in der Regel sehr gut eingehalten.

Außerdem unterstützen sich Läuferinnen und Läufer trotz aller Rivalität sogar oft, wie Langer ausführt. "Wenn ein gesundheitlicher Notfall eintritt, stehen gegenseitige, schnelle Hilfeleistungen an der Tagesordnung." Auch Luzia Ludwig, Staatsmeisterin im Marathon, hatte laut eigener Aussage noch nie größere Probleme im dicht gedrängten Starterfeld. "Für mich ist es eine Erleichterung, dass die Organisation bei österreichischen Läufen so gut funktioniert. Vor allem die Eigenverpflegung ist enorm wichtig."

Doch was versteht man unter einem Knigge für Läuferinnen und Läufer überhaupt? Und welche wichtigen Benimmregeln gibt es? Zu Beginn wäre das Grüßen zu nennen. Während grüßen vor einigen Jahren noch völlig normal war, hat sich das ein bisschen verändert - nicht jede und jeder grüßt heute automatisch. Aber prinzipiell gilt: Läuferinnen und Läufer sind in den allermeisten Fällen freundlich und grüßen sich untereinander.

Etwas anders ist es, wenn so viele laufend unterwegs sind, dass man öfter als einmal pro Minute grüßen müsste - oder jemand trainiert gerade erkennbar oberhalb seiner Schwelle - oder jemand ist erkennbar mental in sich versunken.

Festzuhalten ist auch, dass keine Verpflichtung zum Grüßen besteht, wobei ein Zurückgrüßen mit Ausnahme der genannten Extremsituationen Pflicht ist. Die Reihenfolge beim Grüßen folgt den allgemeinen Grußgepflogenheiten: Jüngere grüßen Ältere, Mann grüßt Frau, Einzelne/Einzelner grüßt Gruppe. Regeln wie langsam grüßt schnell" sind nicht bekannt.



Überholen will überlegt sein

Aber wie grüßt man das Gegenüber? Das kann ein freundliches "Hallo", ein Nicken mit dem Kopf, ein Handzeichen oder ein Lächeln sein. Das liegt stets im eigenen Ermessen. Auf lange Grußformeln sollte verzichtet werden; man kommt beim Laufen leicht außer Atem und diese erreichen den Adressaten oft nur unzureichend.

Ein großes Thema in der Laufwettkampfszene ist das Überholen bzw. das Überholen lassen. Überhaupt nicht gerne gesehen wird kopf- und rücksichtloses Überholen auf der Zielgeraden - insbesondere dann nicht, wenn Sie vorher jemand im Rennen lange mitgezogen hat. Ein solches Verhalten ist verpönt. Wenn Sie diejenige/derjenige sind, die/der überholt wird, sollten Sie - selbst wenn es furchtbar ärgerlich ist - Haltung bewahren.

Im Training sollte eine sich hinten befindliche Läuferin bzw. ein sich hinten befindlicher Läufer sich nur der/dem Vorderen nähern, wenn sicher ist, dass das beim Überholvorgang angeschlagene Tempo bis nach Hause gehalten werden kann. Ein "Zurücküberholen", das aufgrund eines rapiden Tempoeinbruchs zustande kommt, sorgt unter den Sportlerinnen und Sportlern wohl eher für Belustigung. Eine sprunghafte Tempoverschärfung, um den eigenen Überholvorgang zu verhindern, lässt dagegen auf eine gewisse Unreife schließen. Wichtig: Diese Regeln gelten nicht für die Laufbahn!

Das Überholen von Mitlaufenden beim Zielspurt wird dann als besonders unsportlich angesehen, je länger die Renndistanz ist und wenn es sich um Mitlaufende handelt, in deren Windschatten sich die Sportlerin oder der Sportler die ganze Zeit ausgeruht hat. Ausnahmen sind Meisterschaften oder eine mögliche Medaille bei Olympischen Spielen - oder wenn die Uhr im Zielbereich kurz vor einer magischen Grenze steht und der Betroffene unter dieser Grenze zu bleiben versucht.

Was man bei Laufwettkämpfen auf der Strecke vermeiden sollte: schnäuzen, urinieren, spucken etc. - es mag zwar menschlich sein, ist aber in der Gruppe/in Wohngebieten heikel.