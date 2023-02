Valentinstag: So feiern die Salzburger den Tag der Liebe

Candle Light Dinner, rote Rosen und Pralinen: Am 14. Februar ist Valentinstag. Steht der Tag für Romantik oder Konsumwahn? Die SN haben bei den Salzburgerinnen und Salzburgern nachgefragt, wie sie diesen Tag verbringen.

Valentinstag ist nicht nur der Tag der Liebe, sondern auch für viele ein Tag des Schenkens. Rote Rosen sind nach wie vor der Klassiker für die Partnerin oder den Partner, aber auch andere Blumenarten sind sehr begehrt: "Am besten sind bunt gemischte Sträuße, es geht darum, einfach Farbe nachhause zu bringen", sagt Larissa Resch, Floristin bei "Blumen Astrein". "Blumen zum Valentinstag sind Pflicht", sagt René Stark von der "Kräuterhexe Stark". Aber auch selbstgeschriebene Karten für die Liebsten sind im digitalen Zeitalter noch hoch im Kurs. "Unsere Kunden schreiben zu jeglichen Anlässen Karten, natürlich auch am Valentinstag", erzählt Marlene Sampl von der Geschenkboutique "PurPur". Sie selbst zaubert ihrem Mann ein romantisches Abendessen am Tag der Liebe.

Am Valentinstag kann man aber nicht nur romantische Beziehungen feiern, sondern auch mit Freunden und Familie. "Ich verbringe den Tag dieses Jahr mit Freunden, wir kommen alle zusammen und machen uns eine schöne Zeit", sagt Passantin Anita Schmid. "Am Valentinstag macht man halt jemandem eine kleine Freude", wie Marktbesucher Ambros Denkstein schmunzelnd meint.