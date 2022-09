Vielfältige Bewegungsangebote

Gemeinsam mit starken Partnern sorgen ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION dafür, dass Bewegungsprogramme in den Schulen, im Kindergarten, im Sportverein etc. einen festen Platz haben.

Die österreichischen Bewegungsempfehlungen fordern für Kinder und Jugendliche ein Minimum von 60 Minuten körperlicher Aktivität täglich. Die bestehende Datenlage zeigt jedoch, dass ein Großteil der Kinder in Österreich das empfohlene Bewegungsausmaß (noch) nicht erfüllt und die Teilnahme an Sport und Bewegung sozial ungleich verteilt ist. Das Problem der körperlichen Inaktivität kann keine einzelne Organisation oder Institution allein lösen. Dafür braucht es eine starke Zusammenarbeit aller, um die Gesundheit der Kinder zu gewährleisten. Denn nur gemeinsam lässt sich ein ausreichendes Bewegungsangebot für Kinder und Jugendliche schaffen. Hier sind politische Entscheidungsträger, Schulen, Sportdachverbände und weitere Verantwortliche gefordert!

Die heimische Sportpolitik beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Umsetzung der Täglichen Turnstunde bzw. Täglichen Bewegungseinheit. Durch eine erstmalige breite Stakeholder-Einbindung aus verschiedenen Bereichen wurde aus mehreren möglichen Szenarien mit unterschiedlichen organisatorischen und inhaltlichen Maßnahmen, ein Zielszenario als ideales Modell ausgewählt. Das Modell setzt genau am Kern der Problematik (zurückgehende körperliche Aktivität und abnehmende motorische Fähigkeiten) an und wird dem Bedürfnis der Kinder nach mehr Bewegung gerecht.

Tägliche Bewegungseinheit & Kinder gesund bewegen 2.0

Das Pilotprojekt Tägliche Bewegungseinheit läuft über zwei Schuljahre und findet in neun Pilotregionen in allen österreichischen Bundesländern statt. Die Umsetzbarkeit der Täglichen Bewegungseinheit an den Bildungseinrichtungen der Elementar-, Primar- und Sekundarstufe I erfolgt in Form des "3-Säulen-Modells". Das Bildungs- und Sportministerium arbeitet mit den Bundesländern und den Sportdachverbänden ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION zusammen. Auch Salzburg mit den Stadtteilen Parsch, Gnigl/Langwied, Salzburg Süd, Aigen, Leopoldskron und Morzg wurde mit Beginn des Schuljahres 2022/23 als eines der Pilotprojekte auserkoren. "Die Bewegung vor allem im Kindesalter ist wichtiger als je zuvor. Es freut mich besonders, durch das bundesweite Projekt einen wesentlichen Beitrag zur sportlichen und geistigen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen leisten zu können. Denn: Ein bewegter Körper stärkt Konzentration und Lernfreude", so Sportlandesrat Stefan Schnöll.

” Bild: SN/land salzburg „Ein bewegter Körper stärkt Konzentration und Lernfreude.“ Stefan Schnöll, Sportlandesrat

Dabei gehen in allen teilnehmenden Klassen vier Bewegungseinheiten pro Woche über die Bühne. "In den zwei Jahren der Pandemie war auch der Sportunterricht in den Schulen sehr eingeschränkt. Es ist daher besonders wichtig, dass wir mit Initiativen wie der ,Täglichen Bewegungseinheit' etwas zur Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler beitragen", betont Daniela Gutschi, als Landesrätin unter anderem für Bildung verantwortlich. Je nach Schultyp und Schulstufe decken externe Bewegungscoaches den Zusatzbedarf an Bewegungseinheiten ab.

” Bild: SN/horn „Wichtiger Beitrag für Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen.“ Daniela Gutschi, Bildungslandesrätin

Ein zweites Projekt ist "Kinder gesund bewegen 2.0", das sich die Bewegungsförderung für Kinder im Kindergarten, in der Volksschule und im Sportverein zum Ziel gesetzt hat. Die übergeordneten Aktivitäten koordiniert die Fit Sport Austria, die Umsetzung erfolgt durch ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION. Durch Kooperationen zwischen Bildungseinrichtungen und Sportvereinen ergibt sich eine Win-win-Situation: Bildungseinrichtungen profitieren von hochwertigen Bewegungsprogrammen, Sportvereine von der Möglichkeit der langfristigen Kooperation. Die lokalen Vereine der Sportdachverbände setzen sich Tag für Tag ein, um den Kindern in den Vereinen das bestmögliche Sportangebot zur Verfügung zu stellen (eine kleine Programmauswahl finden Sie im rechts stehenden Infokasten).

Beispiele für bewegungsfördernde Maßnahmen wären Bewegungseinheiten in der Gruppe bzw. Klasse, Bewegungsfeste, Informationsmaßnahmen oder Feriencamps. Kindergärten und Volksschulen sind die einzigen Institutionen im Leben der Kinder, die sie tagtäglich besuchen müssen. Somit hat der Auf- und Ausbau von Kooperationen in diesem Bereich hohe Relevanz. Die primäre Zielgruppe sind Kinder zwischen zwei und zehn Jahren. Mitmachen können öffentliche und private Volksschulen, Sonderschulen mit Kindern im Alter der Zielgruppe sowie öffentliche und private Kindergärten. Die Bewegungsangebote werden altersgerecht aufbereitet und können kostenlos genutzt werden. Durch die enge Zusammenarbeit wird auch die Entstehung neuer Bewegungsangebote erleichtert. "Die Coronapandemie hat dazu geführt, dass Kinder sich noch weniger bewegen als vor Pandemiebeginn. Ist die Freude an sportlicher Betätigung erst einmal geweckt, etabliert sich Bewegung eher als fixer Bestandteil im Leben und trägt somit zu gesundem Aufwachsen bei", sagt Andrea Klambauer, als Landesrätin unter anderem für Kinderbildung und -betreuung zuständig.

” Bild: SN/www.neumayr.cc „Fixer Lebensbestandteil von Kindesbeinen an.“ Andrea Klambauer, Landesrätin für Kinderbildung und -betreuung

Die Wichtigkeit von "Kinder gesund bewegen 2.0" untermauern wissenschaftliche Daten, die seit 2009 extern evaluiert werden. Bislang fanden österreichweit 1.097.388 Bewegungseinheiten à 45 bis 60 Minuten, 30.442 Kooperationen mit Kindergärten und Volksschulen und 17.487.770 Kinderbewegungsstunden statt. Es waren 1150 Vereine mit 6000 Übungsleiterinnen und Übungsleitern an dem Projekt beteiligt. Interessant ist auch ein Ergebnisbericht, in dem Übungsleiterinnen und Übungsleiter, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen nach ihrer Zufriedenheit befragt wurden. Bei der Bewertung der Übungsleiterinnen und Übungsleiter durch die Pädagoginnen und Pädagogen nahmen 91 Prozent der knapp 250 Befragten diese als motiviert und engagiert war. 88 Prozent fanden, dass diese gut vorbereitet waren, und 94 Prozent bescheinigten ihnen, sportfachlich qualifiziert und kompetent zu sein. 78 Prozent der knapp 180 befragten Leiterinnen und Leiter der Institutionen bewerteten das Projekt mit "sehr gut", 18 Prozent mit "gut". Fazit: Die Kooperation zwischen Politik, Schule und den Vereinen der Sportdachverbände ist ein voller Erfolg!

Ausgewählte Angebote der Sportdachverbände

ASKÖ

EC Red Bull Salzburg

Im Nachwuchs der Red Bulls befinden sich in den Altersklassen U6 bis U14 über 200 Kinder. Alle eishockeybegeisterten Kinder werden beim Schnupper- und Anfängertraining an zwei Nachmittagen pro Woche (Mo. & Mi. jeweils 15.30 bis 16.30 Uhr) betreut. Weiters werden drei Gratis-Eislaufstunden im Wochenrhythmus in der Salzburger Eisarena angeboten.

Infos: Tel.: +43 664 / 887 90 390 (Trainer Mathias Barth) oder unter www.ecrbs.redbulls.com

ESV Sanjindo Bischofshofen

Egal ob Mädchen oder Bub, bei den Judokas aus Bischofshofen gibt es für jeden besonders geeignete Techniken. Anfängerinnen und Anfänger zwischen sechs und vierzehn Jahren sind jederzeit herzlich willkommen. Schnupperstunden werden unter der Woche durchgehend an den Standorten Bischofshofen, St. Johann im Pongau, St. Martin und Tenneck angeboten. Anmeldung bei Marianne Niederdorfer (Tel.: +43 660 / 93 91 520).

Infos: www.judosanjindo.at

ASVÖ

MOTA - Motorik - Tanz - Artistik

Kugelbalancieren, Einrad fahren, Akrobatik, Luftartistik, Jonglieren - MOTA weckt Freude an der Bewegung und der Entdeckung der eigenen Fähigkeiten. Ein Schwerpunkt des Vereins sind die Circuskünste. Das Medium Circus unterstützt die Entwicklung unserer Sinne, baut Stress ab, schult Konzentration und Wahrnehmung.

Infos: office@mota-sbg.at, www.mota-sbg.at

UYC Mattsee, Segelclub

Der UNION-YACHT-CLUB Mattsee wurde im Jahr 1925 gegründet. Im Rahmen der Täglichen Bewegungseinheit sollen Kinder, die hier Theorie und Praxis vermittelt bekommen, ans Segeln herangeführt werden.

Infos: info@uyc-mattsee.at, www.uyc-mattsee.at

SPORTUNION

Basketball Union Salzburg

Bei der BBU Salzburg dreht sich alles um den Ball. Die U8 ist die jüngste Mannschaft des Vereins und trainiert spielerisch ein Mal wöchentlich im Sportzentrum Mitte. Professionell begleitet der Verein die Kinder und Jugendlichen ab diesem Alter und setzt auf Vielfältigkeit und Abwechslung. Vom regelmäßigen Training über jährliche Feriencamps, von Sommerfesten bis hin zum Leistungszentrum für junge Sportlerinnen und Sportler (mit dem Salzburger Schulsportmodell) bietet die BBU eine umfassende Betreuung.

Infos: www.bbu-salzburg.at, office@bbu-salzburg.at

Kort.X Lungau

Kort.X ist ein eigens entwickeltes bewegtes Gehirntraining. In diesen Stunden kommt nicht nur der Körper ins Schwitzen, sondern auch die grauen Zellen. Kort.X kombiniert Denken mit Koordination und konditionellen Elementen. Der Verein Kort.X Lungau bewegt seit einigen Jahren Sportbegeisterte im gesamten Lungau.

Infos: www.kortx.info bzw. unter kortx-lungau@gmx.at

Kort.X gibt es seit Kurzem auch im Lammertal.

Infos: christina.lackner@gmx.net

