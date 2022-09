Vielseitig, gschmackig: Pilze schmeicheln dem Gaumen

Sie züchten mit Pilzkulturen das "Kalbfleisch des Waldes", ohne dass ein Tier dabei zu Schaden kommt. Was die Köstlichkeiten so beliebt macht - und was den Geschmack am besten hervorkitzelt.

"Wenn ich Spaghetti Carbonara koche, merkt niemand, dass ich statt Schinken oder Speck meine gewürfelten Rosenseitlinge in die Soße gebe. Die Begeisterung ist groß, wenn ich sage, dass die Pilze den tollen Geschmack geben." Michaela Friedl lebt in St. Stefan im Rosental und ist nicht nur begeisterte Köchin und ausgebildete Diätologin, sondern seit Kurzem auch Pilzzüchterin. Ihr Sortiment - alles natürlich in Bioqualität -: Austern-, Kräuter-, Limonen- und Rosenseitlinge, Shiitake-Pilze oder der Igelstachelbart. Zwischendurch zieht und erntet die Mutter zweier Töchter auch den Pioppino der büschelig und mit hellbraunen Kappen auf Substrat wächst. Ihn bezeichnet Friedl als "typischen Italiener". Was sie am liebsten mit ihm macht? "In etwas Butter gut anbraten, dann passt er perfekt zu Nudeln oder Polenta mit seinem ganz typischen Waldpilzgeschmack."

"Mein Credo: Pilze müssen zu hundert Prozent frisch sein." Michaela Friedl, Diätologin

Das Credo der Steirerin: "Pilze müssen zu hundert Prozent frisch sein. Tagesfrisch und von Hand geerntet ist meine Nische", erklärt sie. Dabei sei es nicht einfach, perfekt zu planen und am Abend alles vollständig verkauft zu haben. Was übrig bleibt, trocknet und veredelt sie, etwa zu Risotto-Mischungen, Aufstrich, Sugo oder Nudeln. "Nachhaltigkeit ist bei uns daheim ein großes Thema", sagt sie.

SN/friedl/privat Michaela Friedl züchtet eine ganze Reihe an Pilzen selbst. Aus Pilzen stellt sie eine breite Produktpalette her.

Aus Sicht der Ernährungs-Expertin schätzt Michaela Friedl den Vitamingehalt, das hochwertige, wenn auch in nicht allzu großen Mengen enthaltene, Eiweiß der Pilze - und auch die Glutaminsäure. "Das ist eine Aminosäure, die etwa im Shiitake- sowie Austernpilz vorkommt und die Geschmacksrichtung Umami vertritt, also das Würzige. In keinem anderen Gemüse finden wir diese hohe Konzentration. Wer sich pflanzlich ernährt, schätzt das Pikante ziemlich, ebenso wie die fleischähnliche Konsistenz beim Hineinbeißen." Ob die Steirerin sich beim Aufbau ihres Geschäfts vom immer stärker werdenden Trend in Richtung vegetarischer oder gar veganer Ernährung hat beeinflussen lassen? Sie nickt und sagt, dass diese Entwicklung in ihre Trendanalyse eingeflossen sei. Gerade Menschen, die sich pflanzlich ernährten, kämen die hohe Ballaststoffdichte und das eben sehr hochwertige Eiweiß gut entgegen.

SN/mario hainzl/eisenberger Mercedes Springer und Jasmin Kabir haben sich dem Austernpilz verschrieben.

Schauplatzwechsel nach Graz. Dort, in der Landeshauptstadt, haben sich Mercedes Springer und Jasmin Kabir mit ihrer "Pilzkiste" voll und ganz einer einzigen Sorte verschrieben - dem Austernpilz. Den Plan, mitten in einer Millionenstadt urbane Landwirtschaft mit Vertical Farming (also platzsparender, nach oben hin ausgerichteter Zuchtform) zu betreiben, fassten die beiden Frauen nach einer Fernsehsendung. Das Crowdfunding zur Finanzierung war schnell auf die Beine gestellt und bald begannen die ersten Pilze auf Kaffeesatz zu sprießen. Den bekamen die Frauen aus der Gastronomie und Hotellerie - bis die Pandemie mit geschlossenen Lokalen ein Umdenken notwendig machte. Also folgte der Wechsel auf Biostroh. "Heute sind wir bei eineinhalb Tonnen geernteten Pilzen pro Monat", rechnet Springer.

Warum Springer und Kabir sich auf den Austernpilz spezialisiert haben? "Er ist so vielseitig. Alle Rezepte, in denen Waldpilze verwendet werden, gelingen mit ihnen auch wunderbar." Springer bezeichnet Austernpilze als "kulinarische Allrounder". Immerhin könne man sie braten, backen, panieren, in Lasagne geben, als Beilage oder Fleischersatz essen oder roh über Salat hobeln (da allerdings in Maßen, weil der Pilz die Darmtätigkeit anregt). Apropos Gesundheit: Springer betont, dass Pilze das Cholesterin regulieren, das Immunsystem stärken und mit ihrer geringen Kalorienzahl punkten können.

Gute Qualität erkenne man daran, dass die Schwammerl nicht viel Wasser in der Pfanne zurückließen. "Sie sind eine starke Ergänzung in der Speisekammer." Auch sie lobt die Vorteile für Menschen, die auf Fleisch verzichten oder ihren Konsum einschränken möchten. "Für mich ist Fleisch etwas Besonderes. Ich esse es selten, aber dann mit Genuss." Sie erinnert sich, dass Austernpilze in den 1980ern bereits eine Phase hoher Bekanntheit hatten. Da seien sie im Freien angebaut worden - bis sie wegen Atomzwischenfällen von der Bildfläche verschwunden seien. Heute, in Innenräumen und sicher vor Schadstoffen, würden sie bestens gedeihen und langsam zu ihrer alten Präsenz in Küchen und auf Tellern zurückfinden. "Sie werden ja nicht umsonst ,Kalbfleisch des Waldes' genannt. Wir beteiligen uns sehr gerne an der Aufklärungsarbeit und machen die Austernpilze in bester Qualität erneut zu Spitzenreitern in der Küche", sagt Springer.

Und die ganz persönlichen Lieblingsrezepte? "Jasmin paniert und brät sie in Öl - und mein Rezept ist das Einfachste überhaupt, ich gebe sie gebraten über einen feinen Salat. Auch mariniert auf dem Grill sind sie super", lautet die Antwort.