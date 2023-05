Von Wingfoilen bis SUP: Ein actionreicher Sommer im Wasser

"Weiters benötigt man weniger Wind als bei anderen Wassersportarten, wo es einen direkten Kontakt mit dem Wasser gibt." In Österreich sind viele Wingfoiler gerne an den Seen im Salzkammergut unterwegs. Hier findet man auch durchaus gute Bedingungen vor, wie Seidl erzählt. Da es im Salzkammergut jedoch nicht so viel Wind wie an anderen Orten gibt, rät Seidl Anfängern auch öfters, ins Ausland auszuweichen. "Am Gardasee zum Beispiel hat man drei Tage konstanten Wind. Man lernt es auch bei uns, aber dort kann man Wingfoilen als Laie schneller lernen - und muss sich nicht so plagen. Je weniger Wind man hat, desto schwerer tut man sich als Anfänger", so der 46-Jährige.

Beim Wingfoilen handelt es sich um einen Wassersporttrend, der sich aus dem Kite- und Windsurfen sowie aus dem Stand-up-Paddling entwickelt hat. Seidl beschreibt es als eine Mischung aus Snowboarden und Wellenreiten. Der Surfende steht dabei auf einem Board und hält einen Wing in der Hand, den er in den Wind stellt. "Die Sportart gibt es schon seit einigen Jahren, aber sie hat erst in den vergangenen drei bis vier Jahren zu boomen begonnen", berichtet Seidl, der auch das verbesserte Material für den Erfolg verantwortlich macht. "Man kann Wingfoilen in drei Tagen gut lernen, es ist wesentlich einfacher zu erlernen als Windsurfen", erklärt der im Salzkammergut aufgewachsene Seidl.

Grundsätzlich könne man an jedem See in Österreich wingfoilen. Der Neusiedler See wäre prinzipiell auch geeignet, wobei es derzeit schwierig wegen des Wasserstands ist (Anm.: Kitesurfen ist jedoch problemlos möglich, siehe auch Artikel auf Seite 7). Die Ausrüstung können sich Sportlerinnen und Sportler im Seidl Boardshop günstig ausleihen, testen oder kaufen. Ein gutes Einsteigerset wird ab 2000 Euro angeboten - darin enthalten sind Brett, Foil und Wing. Wichtig (auch wenn es nicht zwingend vorgeschrieben ist): Wingfoiler sollten einen Helm aufsetzen, zudem ist ein Neoprenanzug von großem Vorteil. Zusätzlich kann eine Prallschutzweste hilfreich sein.

Einen noch niederschwelligeren Zugang als Wingfoilen ermöglicht Stand-up-Paddling (SUP). Die beliebten Boards sieht man an nahezu jedem größeren oder kleineren Gewässer in Österreich. Insbesondere an den Seen, aber auch an Flüssen oder im Sommerurlaub am Meer ist das SUP ein ständiger Begleiter von Groß und Klein. Die Coronapandemie hat den ohnehin schon vorher vorhandenen Boom enorm beschleunigt. "Diese nicht vorhandenen Einstiegshürden machen ja den großen SUP-Erfolg aus", betont Seidl. "Dass die Sportart von der Beliebtheit her so durch die Decke geht, das hat keiner von uns kommen sehen", gibt er zu. "2004 haben wir die ersten SUP-Boards im Seidl Boardshop verkauft, da waren Stand-up-Paddling-Boards einfach uncool. Irgendwann gab es dann mal eine Aktion in einem großen Supermarkt, da haben viele Leute das dann gesehen und sich so ein Board zugelegt." Der richtige Boom in Österreich kam aber erst Mitte/Ende der 2010er-Jahre. In den vergangenen drei Jahren sei Stand-up-Paddling dann auch aufgrund von Influencer-Beiträgen in sozialen Medien wie TikTok oder Instagram immer populärer geworden. Seidl sieht das zwar überwiegend positiv, aber nicht nur: "Man muss sich halt an gewisse Regeln des Miteinanders halten. Das machen zwar viele, aber leider nicht alle." Wer seine Ruhe haben und nicht gerne mit lauter anderen SUP-Boardern auf demselben Gewässer unterwegs sein will, der muss einfach ein bisschen erfinderisch sein - oder früh aufstehen, so wie es Seidl macht.

Wie wird sich der SUP-Boom entwickeln?

Auch beim Stand-up-Paddling hat sich das Material wirklich laufend weiterentwickelt. Wobei Seidl durchaus zu bedenken gibt, dass der Trend der aufblasbaren Boards im schlimmsten Fall in ein paar Jahren vorbei sein könnte - was er nicht hofft! "Es ist normal, dass du bei solchen Sportarten, dazu zählt auch das Snowboarden, ein Tal hast, dann pendelt es sich auf einem normalen Niveau ein", gibt Seidl zu bedenken. "Beim Snowboarden gibt es heutzutage ja auch die Spezialisten. Und in dieser Community ist Snowboarden nach wie vor cool, und deshalb hat die Sportart immer noch Zukunft." Beim SUP hofft Seidl auf einen ähnlichen Effekt. Stand-up-Paddle-Boards kosten 500 Euro aufwärts; diese gibt es mit Pumpe, Paddel und Rucksack.

Schon etwas länger existiert auch das Riversurfen, das derzeit großen Zuspruch erfährt. In Salzburg trifft sich die Community bei schönem Wetter am Almkanal - und lässt es dort so richtig krachen! Sehr cool ist laut Seidl auch Foilpumping. Mit einem kleinen Board, das dem Skateboard ähnelt und auf dem ein Foil montiert ist, startet man bei diesem Funsport vom Steg aus. Wer es richtig macht, hat das Gefühl, eine lange, perfekte Welle zu reiten. Und wie immer gilt: Übung macht bekanntlich den Meister!

