Waldbaden: Prinzip der Langsamkeit

Der Aufenthalt im Wald zeigt eine gesundheitsfördernde Wirkung auf Körper, Geist und Seele.

Nicht umsonst spielt der Wald in vielen Mythen eine zentrale Rolle: Seine Anziehungskraft ist seit Jahrtausenden in uns verwurzelt. Was wir Menschen intuitiv wahrnehmen, nämlich dass die Waldumgebung uns guttut, wird aktuell in Waldbadekursen und -seminaren wieder gezielt gepflegt und vermittelt.

Karin Greiner beschäftigt sich seit vielen Jahren mit den Wechselwirkungen, die zwischen Mensch und Wald bestehen. In ihren Seminaren leitet die Pflanzenkundlerin Menschen dazu an, in die Welt des Walds einzutauchen, um sich dadurch vom Alltagsstress zu befreien. Nach welchen Verfahren gelingt das? "Standardisiertes Waldbaden nach der Methode von Martin Kiem", erklärt Karin Greiner, "durchläuft verschiedene Phasen, die unterschiedliche Übungen beinhalten. Zentral ist dabei, sich auf die natürliche Umgebung einzulassen und sie mit allen Sinnen zu erforschen." Neben dem bewussten Eintauchen in die Atmosphäre des Walds stehe in den Waldbadekursen aber auch Wissensvermittlung auf dem Programm. "Die Kursteilnehmer erfahren auch, was der Wald an Nährendem und Heilendem bereithält", führt die Expertin aus.



SN/Halfpoint - stock.adobe.com Auf Tuchfühlung mit der heilsamen Natur gehen.

Wald und Langsamkeit

Wie schnell zeigt das Waldbaden eine gesundheitsfördernde Wirkung? "Eines der Prinzipien des Walds ist die Langsamkeit", betont Greiner. "Schnell passiert hier gar nichts - es gibt kein Ziel oder einen Preis. " Schon fünf Minuten könnten genussvoll und wirksam sein, selbst ein Bild zu betrachten, das Bäume zeigt, löse einen Effekt im Gehirn aus. Lasse sich ein Waldbader eine Stunde pro Woche darauf ein, wie der Wald klingt, wie er riecht und wie er sich anfühlt, so die Expertin, dann bringe das sicher schon eine wunderbare und nachhaltige Entschleunigung.

Den richtigen Ort zu finden sei dabei sehr individuell, dieser sollte nach persönlichen Vorlieben und jedenfalls mit viel Bedacht ausgesucht werden. "Im idealen Fall sollte sich der Platz in einem Nadel- oder Mischwald befinden", rät Greiner. "Weder zu dunkel noch zu hell, mit einem schönen Lichtspiel und einer möglichst vielfältigen Vegetation - ein Ort, an dem man sich wohlfühlen kann."

Wald und Wissenschaft

Die gesundheitsfördernden Effekte eines Waldbads können sogar Skeptiker heute nicht mehr leugnen. Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass ein Aufenthalt im Wald sich positiv auf Geist und Körper auswirkt. So haben etwa japanische Forscher herausgefunden, dass ein Waldbad das Herz schützt und außerdem das Immunsystem stärkt. Zudem aktiviere die Waldatmosphäre auch den Parasympathikus, der als "Nerv der Ruhe" bezeichnet wird. Ein weiterer Effekt betrifft auch das von der Nebennierenrinde produzierte Hormon DHEA, das nach einem Waldaufenthalt verstärkt im Körper nachgewiesen werden konnte. DHEA gilt einerseits als "Herzschutz-Substanz", wirkt aber auch präventiv gegen Diabetes und bei Depressionen. Und das ist noch immer nicht alles: Eine ganz besondere Wirkung entfalten nämlich auch sogenannte Terpene. Diese Pflanzenbotenstoffe interagieren (unter anderem) mit dem Magen-Darm-Trakt und haben einen Einfluss auf die Serotoninproduktion.

SN/AVTG - stock.adobe.com Pflanzenbotenstoffe im Wald beeinflussen sogar kognitive Fähigkeiten.

Vorreiter des Waldbadens

In Japan kennt man die heilsame Praktik des Waldbadens übrigens schon seit Langem: Hier wurde der Wald bereits in den 80ern als Therapeutikum für gestresste Menschen entdeckt. Das sogenannte Shinrin Yoku gilt dort als anerkannte Heilmethode, die von Ärzten - oft mehrtägig - verschrieben wird. Dass sich gerade in Japan die Wurzeln des Waldbadens ausfindig machen lassen, ist wohl kein Zufall. In Städten wie Tokio mit über 37 Millionen Einwohnern bleiben der hohe Lärmpegel und die permanente Reizüberflutung ebenso wenig folgenlos wie die hohen Anforderungen der Arbeitswelt.

