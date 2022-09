Er wandert mit Weitblick durch den Flachgau

Der in Mattsee lebende Autor Siegfried Hetz hat seinen kenntnisreichen Wanderführer mit 50 Touren im Flachgau komplett überarbeitet.

Als gebürtiger Pinzgauer ist Siegfried Hetz mit den Bergen aufgewachsen. "Auch wenn ich schon mit 14 mit meinen Eltern weggezogen bin, wurde ich durch die Berge geprägt. Aber ich hatte nie die Sehnsucht nach ganz oben, habe hingegen immer gerne die Täler und Bäche erforscht", bekennt Hetz, Jahrgang 1954. Er liebt das Wandern, denn "Bewegung ist Leben", und die Veränderung der Landschaften in den Jahreszeiten.

Hetz studierte Germanistik, Philosophie und Publizistik in Deutschland und lebte längere Zeit in Wien. Der Autor von literatur- und kulturhistorischen Büchern sowie Wanderführern zog schließlich vor mehr als zehn Jahren nach Mattsee, um sich um seine hier lebenden Eltern zu kümmern. Seine Beschäftigung mit Mattsee hat sich bereits in mehreren Büchern niedergeschlagen. Eine neue Ortschronik ist in Arbeit. Gerade neu erschienen ist der Band "Wandern mit Weitblick im Flachgau" als Neuauflage. Es ist der erste Teil der erfolgreichen Wanderführer-Serie "Erlebnis Salzburger Land" des Anton-Pustet-Verlags. Die vier weiteren Bezirke folgen bis zum Frühjahr 2024.

"Beim Wandern geht es auch um einen wertschätzenden Umgang mit der Natur." Siegfried Hetz, Autor

"Es handelt sich um eine wirkliche Neufassung in größerem Format mit neuen Texten und Bildern", so Hetz. Denn in den vergangenen Jahren habe sich auch die Wahrnehmung geändert, nicht zuletzt wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. "Da hat das Wandern wenig Spaß gemacht. Man konnte im Lockdown nirgends einkehren und hat sich selbst in der Natur irgendwie eingesperrt gefühlt." Viele hätten auch mit ihrer Missachtung aller Regeln Raubbau an der Natur betrieben. Dem will er mit seinen Wanderführern entgegenwirken und einen wertschätzenden Umgang mit der Natur propagieren. "Wichtig ist auch, dass man sich beim Wandern nicht übernimmt und die Touren nach seiner körperlichen Verfassung auswählt."

Der Flachgau biete jedenfalls für jeden etwas. Im Buch sind 50 Wanderungen, Ausflüge, Spaziergänge und Radtouren beschrieben. Hetz: "Der Flachgau ist mit seinen landschaftlichen Ausprägungen für mich der vielfältigste Bezirk. Mit den Bergen im Salzkammergut und dem mächtigen Untersberg im Süden, den Auenlandschaften an der Salzach, dem Weidmoos oder dem Seenland. Wegen der historischen Nähe zu Bayern wurden auch einige Touren im Grenzland aufgenommen." Es gebe auch manch verborgene Schönheit zu entdecken. Seine persönliche Lieblingswanderung liegt für Siegfried Hetz vor der Haustür: die Drei-Seen-Wanderung entlang von Mattsee, Obertrumer See und Grabensee.

Siegfried Hetz liefert nicht nur Wegbeschreibungen in seinem Buch, sondern erlaubt sich gedankliche Ausflüge, um das Besondere eine Ortes und kulturelle Hintergründe in kurzweiliger Form aus einem persönlichen Blickwinkel dem Leser nahezubringen.

Buchtipp: Siegfried Hetz: Wandern mit Weitblick im Flachgau. Erlebnis Salzburger Land Band 1. Verlag Anton Pustet, ISBN 978-3-7025-1047-3