Warum die Polizei ihre Lehrlinge braucht

"Nach der Lehre musste bei uns bisher noch niemand zittern", sagt Personalchef Roland Waleczka. Im Gegenteil - Ziel sei, gute Leute stets fest an die Institution zu binden. Das schaffe man durch fortlaufende interessante Impulse und ein breit gefächertes Ausbauprogramm für alle, die in ihren Jobs vorankommen wollen. Wenn die Lehrjahre zufriedenstellend verlaufen, liegt die Übernahmequote der jungen Leute bei 100 Prozent. Über weitere Chancen spreche man intensiv, beispielsweise an Ausbildungstagen. Dann geht es für die Lehrlinge hinaus aus den Büros und ab in andere Abteilungen und Einsatzgebiete. Sie lernen die Arbeit der Cobra kennen, erfahren, wie die Arbeit auf Polizeiinspektionen funktioniert oder was sich in der Landesleitzentrale tut. Auch Polizeihunde und die Tatortgruppe sind beliebte Ziele, um den Auszubildenden zu zeigen, wofür ihre Arbeit im Hintergrund notwendig ist. Und die Frauenquote? "In unseren Lehrberufen sind drei Viertel weiblich", erklärt Waleczka.

Bis dato sei es noch nicht vorgekommen, dass Assistenten der Sicherheitsverwaltung in den Dienst als Exekutivbeamte wechseln. Das sei zwar grundsätzlich möglich, ein direkter Wechsel allerdings nicht vorgesehen. "Entscheidet sich jemand für einen Weg in der Exekutive, dann gibt es keine Hindernisse. Doch die Leute müssen sich dem Aufnahmeverfahren genauso stellen wie alle anderen Bewerberinnen und Bewerber auch. Das bedeutet Sporttests, medizinische Tests, zwei Jahre Polizeischule. Egal wie weit jemand davor in der LPD bereits gekommen ist", sagt der Personalchef. Er spürt immer wieder das Interesse nach dem Abschluss der Lehre und ist gespannt, ob bald jemand "überlaufen" wird - oder doch die Polizistinnen und Polizisten mit Verwaltungstätigkeiten unterstützt. Ohne diese würde der ganze Apparat nämlich nicht funktionieren, mahnt Waleczka und betont, an die vier Lehrlinge gewandt, wie wichtig ihre Arbeit für den Gesamterfolg der Salzburger Polizei sei. "Die Kollegen auf der Straße sind immer im Fokus, weil sie oft aufsehenerregende Dinge zu bewältigen haben. Doch von uns kommt wichtiger Support, den niemand unterschätzen soll. Wir sorgen dafür, dass alle ihre Ausrüstung haben, vom Büromaterial über schusssichere Westen bis hin zu Containern für Ad-hoc-Einsätze wie bei Fußballspielen", sagt er.