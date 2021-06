Wein: Auf den Spuren von Simon Polt

Eine Entdeckungstour im nördlichen Weinviertel bietet unglaublich viele Möglichkeiten, ganz gleich ob sportlich, kulinarisch oder kulturell. Der Hauptdarsteller ist natürlich immer der Wein.

"Unsere Region lässt sich herrlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Am besten so entschleunigt wie Gendarm Simon Polt in Alfred Komareks Weinviertel-Krimis. Und man muss keine steilen Hänge hinaufschnaufen, um die Weite zu sehen", sagt Leo Uibel, Winzer in Ziersdorf. Er macht Weine ohne Tuning - echt und unverfälscht. Ganz so, wie die Gegend ist, in der er lebt. Das ist das, was Polt am Weinviertel so liebt. Der nördliche Teil - die Region rund um Retz, Pulkau ...