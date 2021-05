Wein: Der Qualitätssprung beim heimischen Rosé

Vor rund zehn Jahren begann die fulminante Renaissance des Rosé. Der Trend hält an. Vor allem im Burgenland gibt es Außergewöhnliches.

Bernadette und Markus Altenburger aus Jois am Neusiedler See lieben Roséwein. Lange gab es aber sehr wenig, was ihnen wirklich richtig gut geschmeckt hat. "Auch beim eigenen Rosé mussten wir uns eingestehen, dass noch Luft nach oben war", erzählen sie mit einem Blick zurück. 2012 haben die beiden begonnen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen. Rosé lief früher in den meisten Betrieben, wie auch bei Altenburger, nebenbei mit. Aber es hat sich viel geändert. Einfach gut ist immer mehr Winzern nicht mehr ...