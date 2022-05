Wein ohne Alkohol? Oder gar Schnaps? Ja, darf man denn das?

Ja, man darf. Zur Abwechslung. Aus gesundheitlichen Gründen. Aus Sorge um die Sicherheit im Straßenverkehr. Oder einfach so. Alkoholfreies Bier gibt es schon lange. Worauf können Wein-, Sekt-, Ginliebhaber ausweichen?

Man verkostet, diskutiert, rätselt um Rebsorte und Herkunft, vor allem genießt man beim gemeinsamen Essen. Veronika Mitteregger ist in einer Winzerfamilie aufgewachsen. Schon als Kind lernte sie den blumigen Geschmack der Muskatellertraube vom knackig-grasigen des Sauvignon Blanc zu unterscheiden. Als sie als Schwangere am Tisch saß, fehlte ihr der Moment des Genusses, erinnert sie sich. "Das Zelebrieren des Getränks in der Gesellschaft hat mir gefehlt", erzählt sie. Da half auch die gut gemeinte Ribiselrispe, die ihr ihr Mann ins Glas ...