Wein reift im Stein

Neben Edelstahl und Holz bietet sich der Ausbau von Wein in steinernen Gebinden als spannende Alternative an. Vor allem Weine mit kühler Stilistik gewinnen dadurch an Komplexität und Ausdruck.

Als ganz junger Winzer hat Stefan Krispel vor 15 Jahren das elterliche Weingut im südoststeirischen Straden übernommen. Er holte sich gleich als Ergänzung zu seinen Holzfässern und Edelstahltanks einen Basaltsteinbehälter in den Keller. "Ein wichtiges Standbein bei uns am Betrieb ist die Wollschweinhaltung. Mein Vater reift den schneeweißen Rückenspeck der Tiere mit Gewürzen im Basaltsteinbottich. Das Gestein ist mit unserer Region untrennbar verbunden, deshalb ist auch die Veredelung von Wein darin ein logischer Schritt", sagt Krispel. "Der erste Versuch 2007, ...