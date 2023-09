Weiß, grün, lila, schwarz - die bunte Welt des Knoblauchs

Dabei dachte sie ursprünglich gar nicht daran, ihren Großeltern und Eltern in die Landwirtschaft zu folgen. Sie zog nach Italien, wo sie 17 Jahre lang lebte - drei davon in Rom, die übrigen Jahre in Mailand. In Mailand studierte sie Betriebswirtschaftslehre und Marketing. "Es ist so passiert", dass sie ins Lavanttal zurückkehrte und den Hof übernahm. Ausschlaggebend waren familiäre Gründe. 2013 baute sie das erste Mal Knoblauch an. Inzwischen wachsen jährlich 13 bis 15 verschiedene Sorten auf ihren Feldern. Warum gerade Knoblauch? Eine Freundin in Spanien baute ihn an und weil Holzer Flächen zur Verfügung hatte, hat sie es selbst mit den Knollen ausprobiert.

Cooler Job mit Risiko

Den Schritt in die Landwirtschaft hat sie nicht bereut. "Das ist ein supercooler Job. Man kann das machen, was man will. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn man hart arbeitet", stellt Margit Holzer fest. Gleichzeitig sei die Landwirtschaft aber auch ein teurer Job, weil sie mit vielen Ausgaben verbunden sei und daher ein finanzielles Risiko mit einhergehe. Zum einen sei das Saatgut teuer, zum anderen brauche man bestimmte Maschinen. "Wir sind sehr innovativ unterwegs", sagt Holzer.

Zum Gerätearsenal gehört zum Beispiel eine Gefriertrockenmaschine. Mit ihr werden ganze Früchte, wie Himbeeren oder Physalis, oder Knoblauch getrocknet. Letzterer wird zu Pulver weiterverarbeitet. Knoblauch bietet Holzer aber auch kiloweise an. Weiters gehören zur Produktpalette eingelegter und geräucherter Knoblauch, Knoblauchcreme, Knoblauchpesto und Knoblauch-Apfelessig. "Alle Produkte enthalten keine chemischen Konservierungsstoffe", betont Holzer. Konserviert wird stattdessen mit Salz, Säure und Öl oder eben durch Trocknung. Kunden aus ganz Mitteleuropa beziehen die Spezialitäten aus St. Paul.

Eine Besonderheit von Margit Holzer ist der Black Garlic, also schwarzer Knoblauch. Das ist allerdings keine neue Sorte. Vielmehr handelt es sich dabei um einen durch einen aufwendigen Fermentationsprozess auf natürliche Weise gereiften Knoblauch.

Weißer Knoblauch wird zunächst getrocknet, sodass er nur mehr 62 bis 64 Prozent Feuchtigkeit enthält. Dann gibt ihn Holzer in die "Black-Garlic-Maschine", wie sie es nennt. Darin reift der Knoblauch drei Monate lang bei kontrollierter Temperatur und Feuchtigkeit. Schwarzer Knoblauch ist nicht allzu verbreitet und wer ihn herstellt, verrate das Produktionsverfahren nicht oder gebe falsche Auskünfte, sagt Holzer. "Ich selbst habe fünf Jahre daran herumgetüftelt."

Schwarzer Knoblauch: Ein kulinarisches und gesundheitliches Wunder aus Österreich

Schwarzer Knoblauch ist 24 Monate haltbar. Seine Konsistenz ist nicht immer gleich. Zunächst ist er cremig und streichfähig. Wenn er nachtrocknet, hat er eine Struktur, die Gummibärchen ähnelt. Geschmacklich erinnert er an Vanille, Karamell, Balsamico und Tamarinde. Wer schwarzen Knoblauch isst, braucht keinerlei Ausdünstungen zu befürchten, weder über die Atemwege noch über die Haut. Grund ist der verringerte Allicin-Gehalt.

Inzwischen wird Black Garlic auch in der Küche eingesetzt. Mit ihm lassen sich fast alle Gerichte verfeinern, auch Desserts. "In Österreich überwiegen jedoch seine medizinischen Vorzüge", sagt Holzer. Er soll unter anderem den Blutdruck und das Cholesterin senken, das Immunsystem stärken, Diabetes hemmen, die Sehkraft stärken, die Leberreinigung unterstützen und Energie spenden.

Schwarzer Knoblauch kommt aus dem asiatischen Raum. Deshalb freut es Holzer umso mehr, dass sie heuer mit ihrem Black Garlic zu einer Messe in Singapur eingeladen wurde. "Meiner schmeckt lieblicher und ist bekömmlicher als die asiatische Variante", erklärt sie.