Weißes Osterkleid für Filzmooser Kindl

Zwei Hirten entdeckten geschnitztes Jesuskind im 15. Jahrhundert auf einem morschen Baumstumpf im Wald.

Das Filzmooser Kindl hängt in der Pfarrkirche über dem Hochaltar (rechts). Schneidermeisterin Katharina Rettenwender zog der wertvollen Jesusstatue für die Osterzeit das weiße Gnadenröckl an.

Es ist zum lieb gewonnenen Ritual geworden, unserem Filzmooser Kindl die Kleider zu wechseln", sagt Christian Salchegger. Behutsam wird die Vitrine mit dem Strahlenkranz hoch über dem Altar am Strick nach unten gelassen. Starke Männer warten dort. Christian Salchegger hebt das wertvolle Juwel aus dem Glasschrank und trägt es in die Sakristei. Jetzt folgt die Arbeit für Schneidermeisterin Katharina Rettenwender. Das goldene Kleid wird in eine Schublade gelegt, das weiße Kleidchen für die Osterzeit ist bereits hergerichtet. Sicher und routiniert bekommt das Kindl seine neue Robe. Eine Heftnadel da, ein Rockfältchen dort, in einer halben Stunde ist das Jesuskindlein wieder angezogen. Vorsichtig wird es wieder in die Vitrine gesetzt und an seinen Platz über dem Hochaltar gezogen.

Die Legende des Gnadenbildes

Vier Mal im Jahr wechselt das Filzmooser Kleinod sein Kleidchen: Rot für Pfingsten, Grün für den Sommer, Gold für Advent und Weihnachten, Weiß für die Fasten- und Osterzeit. Viele Jahrzehnte sind die wertvollen Kleider alt, nur das grüne ist neu: Christian und Hanni Salchegger haben es von Katharina Rettenwender anfertigen lassen und vergangenes Jahr der Pfarre als Spende überlassen.

Die mündlich und später schriftlich aufgezeichnete Legende über das Filzmooser Gnadenbild geht in das 15. Jahrhundert zurück, als es im Tal noch kaum Besiedlung gab. Zwei Schafhirten, so die Legende, hörten plötzlich ein liebliches Glöcklein. Sie gingen dem Klang nach und fanden ein kleines geschnitztes Jesuskind auf einem vermoderten Baumstrunk stehen, das mit dem Glöcklein läutete und die beiden ersten Finger der rechten Hand hob. Nachdem sich die frommen Hirten davor niedergekniet hatten, berichteten sie dem Pfarrer von Altenmarkt über ihre wundersame Begegnung. Dieser ließ die kleine Statue in seine Kirche bringen. Schon eine Nacht später aber war das Bildnis verschwunden und tauchte erneut im Filzmooser Wald auf, dort, wo es die beiden Viehhirten entdeckt hatten. Jetzt wurde das geschnitzte Jesuskind in das "einen halben Büchsenschuss entlegene Peterskirchlein übersetzt, allwo es bis zum heutigen Tag verblieben und sich … für die Menschen gnadenreich, ja wundertätig erwiesen". So steht es im 1772 herausgegebenen Wallfahrtsbüchlein von Matthias Egger, dem späteren Vikar von Filzmoos.