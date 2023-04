Wenn unsere Politiker Weine wären: Roter Musketier, Grüner Hardliner oder Blauzänkischer?

Die etwas andere Verkostung. So schön kann Wählen sein: Wollen Sie einen gefälligen Weißen oder doch einen gehaltvollen Roten?

So könnte man es auch sehen: Ein Grüner Hardliner, ein Roter Musketier, ein „Rotschwund Reservé“, ein Blauzänkischer, ein Alter Knabe, und die „Schellhorn Zuspätlese light“,

Das schönste Zitat für Weinliebhaber sollten wir an dieser Stelle nicht allzu wörtlich nehmen. Es stammt von Kurt Tucholsky. Er meinte: "Schade, dass man Wein nicht streicheln kann." Heute wollen wir nämlich die Charaktere unserer Spitzenlandespolitiker in Weine übersetzen. Und das in zwei Stufen. Die erste Annäherung nahm SN-Redakteur Marco Riebler vor, indem er alle Kandidaten bei Freizeitaktivitäten begleiten durfte. Mit LH Wilfried Haslauer (ÖVP) und dessen Beagle-Hündin "Joy" ging er spazieren, mit David Egger (SPÖ) und Martina Berthold (Grüne) ...