Wetten, dass … mein Teppich im TV ist?

Mit Elan und vielen neuen Ideen führt Pujan Khodai das Werk seines Vaters fort. Er handelt nicht nur mit schönen Teppichen, sondern entwirft und gestaltet sie passend zur jeweiligen Kundschaft.

Design und Inszenierung - vor allem eines Raums -, das ist der Zugang von Pujan Khodai, wenn es um die Innenausstattung geht. Auch in Bezug auf Teppiche. Naturgemäß, denn er ist als Sohn von Valiollah Khodai Isfahani damit aufgewachsen. Dieser kam 1981 mittellos in Österreich an und hat im Lauf der Zeit in Salzburg ein gut bekanntes Teppichhaus aufgebaut. "Ein Teppich ist immer Emotion und deshalb nie Dekoration allein, sondern er gehört zur Inszenierung", betont er. Inzwischen hat der 32-Jährige an der FH Puch das Design- und Produktmanagement-Studium abgeschlossen und verstärkt das Familienunternehmen.