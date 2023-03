Wie entsteht ein Laufschuh?

Welcher Schuhtyp sind Sie? Mit welchem Schuh starten Sie in die neue Laufsaison? Schritt für Schritt zum neuen Laufschuh.

Spätestens wenn in den ersten Wochen des Jahres das Thermometer über den Nullpunkt klettert, starten viele Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer in ihren Lauffrühling. Das ist auch der Zeitpunkt, an dem die internationalen Laufschuhhersteller wie Asics, Adidas, Nike, Salomon oder Mizuno die neuesten Laufschuhmodelle vorstellen. Dahinter steckt oft monatelange, wenn nicht sogar jahrelange Vorbereitung bis zum Launchtermin, um im umkämpften Sportartikelmarkt in der Gunst der zahlreichen Läuferinnen und Läufer in der Poleposition zu sein.



Liebe zum Detail

Die Entwicklung eines Laufschuhs ist aufgrund der vielen Variablen, die berücksichtigt werden müssen, eine Herausforderung. Jede Läuferin und jeder Läufer hat unterschiedliche Bedürfnisse und Präferenzen hinsichtlich Passform, Dämpfung, Stabilität und Gewicht. Es ist auch ein Spagat zwischen professionellen Laufsportlerinnen und -sportlern und Hobbyläuferinnen und -läufern, die jeweils andere Anforderungen an einen Laufschuh stellen. Ein Schuh, der für die eine oder den einen perfekt ist, kann für die andere oder den anderen unpassend sein. Darüber hinaus müssen bei der Entwicklung eines Laufschuhs auch die modernsten technischen Anforderungen berücksichtigt werden, wie die Art der Sohle und des Obermaterials, die Haltbarkeit und die Atmungsaktivität.

BILD: SN/ASICS

Und wie es nicht nur im Sport so ist: Natürlich belebt Konkurrenz das Geschäft und pusht jedes Produktentwicklungsteam der internationalen Markenhersteller zur Höchstform. So betreiben die wichtigsten Markenhersteller eigene Forschungseinrichtungen, die sich damit auseinandersetzen, wie sie ihre Laufschuhmodelle stetig weiterentwickeln können. Der japanische Sportschuhhersteller Asics zum Beispiel arbeitet nach dem Kaizen-Prinzip, seiner Unternehmensphilosophie: Dies bedeutet, dass stetige Verbesserungen und das Ausschöpfen der Verbesserungspotenziale im Fokus des Unternehmens stehen. So bringt einer der größten Sportschuhhersteller der Welt erst dann ein neues Modell auf den Markt, wenn alle Parameter und Resultate der unzähligen Tests besser abschneiden als beim eigenen Vorgängermodell und bei den Mitbewerbern.



Was bedeutet Komfort?

Wenn man sich in der Laufcommunity umhört und nach dem Warum bezüglich Laufschuhauswahl fragt, fallen immer wieder dieselben Begriffe, doch eine Eigenschaft zieht sich wie ein roter Faden durch: Komfortabel muss der Laufschuh sein. Ein Wort, das bei jedem Produktentwickler für Fragezeichen sorgt, denn natürlich ist dies ein maximal subjektiver Eindruck eines jeden Menschen, wie sich "Komfort" in einem Laufschuh anfühlt.

BILD: SN/ASICS

"Komfort ist ein Wahrnehmungsfaktor, keine biomechanische Variable, und er ist nicht bei jedem Menschen gleich", betont Chris Bishop vom The Biomechanics Lab in Australien, der ein Laufschuhbewertungs-Tool entwickelt hat, um Komfort auch wissenschaftlich fundiert zu definieren. Daraus hat sich unter anderem ergeben, dass bei Läuferinnen und Läufern vor allem die Merkmale Fersendämpfung, Schuhstabilität, Vorfußflexibilität und Vorfußdämpfung dafür ausschlaggebend sind, wie sie Komfort bei Laufschuhen wahrnehmen.



Forschungsfeld Laufschuh

Um den bestmöglichen Komfort zu erreichen, ist es für die größten Sportschuhhersteller unumgänglich, eigene Forschungszentren zu führen, die auf die Entwicklung von neuen Materialien und Technologien spezialisiert sind. Denn dies ist ein zentrales Element, um Laufschuhe auf den Markt zu bringen, die neue Maßstäbe setzen. Dort entwickeln Ingenieure Innovationen wie die PureGEL-Technologie von Asics für den neuen Gel Nimbus 25, die weicher und leichter ist als die bisherige GEL-Technologie des Vorjahresmodells und dadurch bessere Dämpfung, weichere Landungen und ein sehr rundes Abrollen ermöglicht.



Innovationen auf den Boden bringen

Die Ingenieure und Designer sammeln Tausende Informationen, bevor sie an neuen Prototypen arbeiten. Sie untersuchen die neuesten Trends in der Laufbranche, analysieren das Verhalten von Läuferinnen und Läufern und führen Tests durch, um das Laufverhalten und den Bedarf an Unterstützung und Dämpfung zu verstehen. Die Ergebnisse fließen danach in den Entwurf der neuen Laufschuhe ein, um eine erste Skizze des Schuhs zu erstellen. Anschließend wird ein Prototyp des Schuhs entwickelt, um das Design zu verfeinern und sicherzustellen, dass der Schuh komfortabel und funktional ist.

Nachdem das Design des neuen Laufschuhs abgeschlossen ist, beginnt die Prototypingphase. In dieser Phase wird ein physisches Modell des Schuhs erstellt, das verwendet wird, um den Schuh in verschiedenen Tests zu prüfen. Diese umfassen unter anderem Lauftests auf verschiedenem Terrain, Dämpfungstests und Tests zur Überprüfung der Atmungsaktivität und des Komforts des Schuhs. Anhand dieser Ergebnisse können die Ingenieurinnen und Ingenieure und Produktdesignerinnen und -designer noch Optimierungen am Prototyp vornehmen. Sobald der Prototyp des neuen Laufschuhs alle Kriterien erfüllt, geht dieser in die Produktion, dafür müssen oft eigene Formen und Werkzeuge hergestellt werden, um Obermaterial, Sohle und andere Komponenten des Schuhs herstellen zu können. Die Summe der einzelnen Teile ist ein Laufschuh, der den Erwartungen der (Hobby-)Sportlerin bzw. des Sportlers entspricht. Darum ist es wichtig, bei der Wahl des neuen Laufschuhs genau darauf zu achten, welche Faktoren einem am wichtigsten sind, um ein angenehmes Laufgefühl zu haben.

Denn bevor man die Wahl des Laufschuhs trifft, sollte man sich bewusst sein, welcher Lauftyp man ist. Auch wenn jeder anders läuft, kann man die Laufstile vor allem in drei Varianten einteilen: Vorfußläufer, Mittelfußläufer oder Fersenläufer, was der Großteil der Läuferinnen und Läufer ist. Darum gibt es keinen ultimativ "richtigen" Laufschuh - jeder Mensch hat eine individuelle Anforderung und Technik, darum ist vor allem für Laufsporteinsteiger eine fachmännische Beratung empfehlenswert.

Tipp: Viele Sportartikelhändler und Sportschuhhersteller bieten in ihren Shops und bei Laufsportevents Möglichkeiten, unterschiedliche Laufschuhe zu testen! Diese Angebote kann man nutzen, um verschiedene Marken und Modelle zu testen, um für sich den passenden Laufschuh zu finden.