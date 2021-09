Wildbret: Vom Revier auf den Teller

Von der Romantik im Wald bis zum Duft in der Küche: Wir waren mit Max Mayr Melnhof auf der Jagd und haben mit Rudi Obauer gekocht, um den Weg des Wilds zu verfolgen.

Max Mayr Melnhof nimmt seinen Hut vom Kopf und beugt sich zum Tier. Vor ihm liegt ein erlegtes Wildschwein. Nach Waidmannstradition bekommt das Tier nun seine letzten Bissen, so nennt man es, wenn Zweige eines "ehrenhaften Baums" in das Maul des Tiers gesteckt werden. Dieses Ritual soll dem Tier gegenüber Dankbarkeit und Achtung ausdrücken. Dann beginnt er mit dem Aufbrechen. Er schneidet das Schwein auf, entfernt die Innereien und lässt das Blut auslaufen.

SN/anna weber Auf der Pirsch: Landesjägermeister Max Mayr Melnhof ist 200 Tage im Jahr in seinen Revieren unterwegs.

Max Mayr Melnhof ist Landesjägermeister im Bundesland Salzburg. In dieser Funktion setzt er sich in der Öffentlichkeit und Politik für die Interessen der Jäger ein, ist für die Einhaltung und Gestaltung der Jagdgesetze und für die Pflege von Tradition und Brauchtum zuständig. Seine Reviere umfassen 6000 Hektar, damit ist es eines der drei größten Privatreviere in Salzburg. Die Jägerei nimmt in der vormals adligen Familie einen hohen Stellenwert ein.

Schuss trifft ins Schulterblatt

An diesem Tag hat er Jagdglück. Etwa eine Stunde lang ist er durch den Wald gepirscht, hat versucht, die Tiere anzulocken, auf Hochständen gewartet. Er ist an Damwild vorbeigekommen, an einer Rotte Wildschweine und an einem Hasen. Für den Abschuss geeignet war keines der Tiere, doch dann, in etwa 50 Meter Entfernung, hat er das junge Wildschwein auf einer Wiese allein beim Äsen gesehen. Mayr Melnhof reagiert schnell, bringt sich in die richtige Position, lehnt das Gewehr an einen Baum und zielt. Der Schuss trifft ins Schulterblatt, daher kommt der Ausdruck Blattschuss. Eine perfekte Stelle, das Tier ist gleich tot und das Fleisch wird am wenigsten zerstört. Wären mehrere Jäger dabei, würden sie ihm jetzt ein "Waidmannsheil" wünschen, den Jägergruß für einen erfolgreichen Schuss. Das Tier bleibt noch ein paar Minuten für sich, während Mayr Melnhof sich auf die Suche nach einem geeigneten Baum für den Bruch macht. Eichen oder Buchen würden sich gut eignen, weil diese dem Tier auch zu Lebzeiten Nahrung gespendet haben. Mayr Melnhof hat ein paar handtellergroße Eichenzweige abgepflückt und steckt sich einen davon auf die rechte Seite seines Huts - als Zeichen für eine erfolgreiche Jagd. Die anderen Zweige werden dem Wildschwein später ins Gebrech, den Rüssel, gesteckt.

Jagen als Urtrieb des Menschen

Das Fleisch dieses Tiers werden er und seine Familie verbrauchen. "Das ist das Archaische an der Jagd. Ich jage, um meine Familie zu ernähren, das ist das Ursprüngliche am Menschen." Mayr Melnhof ist überzeugt, dass die Jagd an sich, das Beutemachen, ein Urtrieb ist, der in jedem Menschen stecke. "Jeder ist bestrebt, diesem Urtrieb zu folgen. Sei es, indem er einen besseren Job sucht, eine Frau erobern oder ein Eigenheim erwerben will." Jetzt ist er so weit, die Nerven des Tiers zucken nicht mehr, der Landesjägermeister geht hin, gibt ihm die letzte Äsung, tastet nach der Kugel, die am Bauch spürbar ist, und schneidet sie heraus. Dann öffnet er mit einem scharfen Messer die Bauchdecke des Tiers und holt die Innereien hervor. Der Vorgang des Tötens gehört für ihn zum Leben, hat eine gewisse Normalität. Er verstehe die Leute nicht, die der Jagd gegenüber kritisch eingestellt seien, weil die "Bambis" zu süß zum Schießen wären. "Die Leute scheinen zu glauben, dass das Fleisch in Zellophanverpackungen im Supermarkt wächst." 95 Prozent der Österreicher essen Fleisch und jeder, der Fleisch esse, müsse auch für die Jagd sein, so der Jäger. "Es gibt kein besseres und gesünder gewachsenes Fleisch als Wildbret." Eine natürliche Haltung, ständiger Auslauf, Nahrung frei von Antibiotika und anderen Medikamenten garantieren das Wohlergehen der Tiere.

Das Wildschwein ist jetzt ausgenommen. Der Vorgang hat keine fünf Minuten gedauert. Das Schwein wird auf der Wiese liegen gelassen, bis Mayr Melnhof es mit seinem Auto abholt. Beim Zurückgehen zum Auto verhält er sich nach wie vor sehr ruhig, tritt nur vorsichtig auf. Die Tiere im Revier sollen nicht aufgeschreckt werden. Er verbringt 200 Tage im Jahr im Wald. "Zumeist kommen wir von der Jagd mit leeren Händen nach Hause, aber immer mit erfüllten Herzen", sagt Max Mayr Melnhof. Diese Aussage beschreibe das Glück, das man als Jäger erleben dürfe, meistens ohne dass etwas stirbt. "Jagd ist viel mehr als Töten." Als Jäger habe er die gesetzliche Verpflichtung, für ein Gleichgewicht zwischen Wild und Wald zu sorgen. Alles in der Natur stehe in einem komplexen Zusammenhang, dieser beginne schon bei den Insekten. Er sei für die Artenvielfalt, für jagdbare und nicht jagdbare Tiere verantwortlich. Zur den Aufgaben eines Jägers gehören die Fütterung der Tiere, die Pflege des Revieres sowie die Erhaltung eines gesunden Wildtierbestands. "Wir wollen die Schönheit des Waldes so erhalten, wie sie ist", sagt Mayr Melnhof, bleibt stehen und holt sein Fernglas hervor. "Dahinten ist Damwild." Ein Muttertier und sein Kalb stehen beim Äsen etwas verdeckt hinter Gebüsch. Den Jäger haben sie nicht gesehen, er schaut eine Weile durch sein Fernglas und geht dann leise weiter.

Entspannung nach einem Bürotag

Es ist beinahe romantisch an diesem Sommertag im August. Die Sonne am Spätnachmittag scheint in den Mischwald, die Goldruten blühen. Es ist ruhig in der Antheringer Au, vor und nach einem langen Bürotag verbringt Mayr Melnhof gern ein paar Stunden in seinen Revieren. Bereits mit 16 Jahren hat er seinen Jagdschein gemacht - in Kärnten, weil man ihn dort schon zwei Jahre früher als in Salzburg machen durfte. Das Jagen hat Familientradition, die er auch weitergibt. "Mit meinem ältesten Sohn war ich auf der Jagd, da war er fünf Tage alt."

Der Landesjägermeister ist beim Auto angekommen, fährt dann zurück zur Abschussstelle und lädt das Schwein ein. Im Wald wird es langsam dämmrig, bei der Rückfahrt bleibt er öfter stehen, beobachtet eine Rotte Wildschweine, lässt einen jungen Keiler die Straße überqueren und biegt dann wieder auf die Hauptstraße ab. Es geht über die Autobahn zurück in die eigene Metzgerei beim Gutshof in Glanegg bei Salzburg. Dort hängt er das tote Tier auf einen Haken und wäscht es mit einem Gartenschlauch aus. Dann schiebt er es für einige Tage zum Abhängen in die Kühlkammer. Durch das Abhängen wird das Fleisch weich. Der Job des Jägers ist damit erledigt, den Rest wird sein Metzger übernehmen.

Fünf Tage später ist das Wildschwein auf sieben Grad Celsius heruntergekühlt, es trägt noch immer seinen Pelz, die Eichenzweige stecken ihm noch im Maul. Markus Kurz, seit 25 Jahren Metzgermeister und Jäger, holt es aus dem Kühlraum. Das Fleisch soll nun küchenfertig gemacht werden. Zerwirken nennt man das in der Jägersprache, die immerhin 3000 Vokabeln umfasst. Kurz hängt das Tier an den Sehnen auf, trennt die Füße ab, entfernt das Fell - im Jagdjargon die Schwarte - und zerlegt das Tier in die einzelnen Stücke. Nach wenigen Minuten erinnert nichts mehr an das Tier, das es einmal war. Küchenfertig und schön portioniert liegen zwei Schlögel, Gulasch, Rücken, Schopf und Ripperl nebeneinander. Knappe dreieinhalb Kilogramm Fleisch bleiben ohne Fell und Knochen von dem Tier übrig. Der Metzgermeister schätzt das Alter des Wildschweins auf drei Monate. Ein Mastschwein in diesem Alter hätte ein Gewicht von 120 Kilogramm. Markus Kurz wird das Fleisch einfrieren, bis zur Zubereitung würde es sich so sechs Monate lang halten.

"Wild ist unser Nahrungsmittel"

Ortswechsel nach Werfen im Pongau. Es ist ein schöner warmer Herbsttag Anfang September. Die Tische im Fünf-Hauben-Restaurant Obauer sind mit Sonnenblumen dekoriert, das Bergpanorama hebt sich vor dem blauen Himmel ab. Im Restaurant steht Wild immer gern auf der Karte, auch wegen der Regionalität. "Wild ist unser Nahrungsmittel", sagt Rudi Obauer. "Weil wir hier leben, weil es so natürlich und so vielfältig ist." Gams oder Murmeltier beispielsweise enthalten im Herbst so viel Omega-3-Fettsäure wie Hering aus der Nordsee. Auch sei Wild sehr reich an Magnesium und Eisen. "Es wächst nicht umsonst, bevor der Winter kommt." Obauer ist überzeugt, dass jeder, der sich gesund ernähren wolle, am Wild nicht vorbeikomme. Beim Verzehr von Wild könne man außerdem von einem niedrigen CO 2 -Fußabdruck sprechen: kurze Transportwege und kaum Verpackungsmaterial.

Heute gibt es bei Rudi und Karl Obauer eine herbstliche Rehsuppe. "Gesünder geht es nicht", sagt Rudi Obauer, der das Rezept handschriftlich auf einem Block notiert hat. Neben fermentierten Maiwipfeln ("selbst eingemacht") kommen Trompetenpfifferlinge ("von der Abwäscherin gesammelt") und Galgant ("gehört in jede Hausapotheke") in die Suppe. Die Suppe sei besonders für Kocheinsteiger geeignet, weil sie schnell und unkompliziert zuzubereiten sei. Auf der Arbeitsfläche liegen Topinambur, frische Pistazien und Preiselbeeren. Der typische Wildgeschmack könne nicht vermieden werden, erklärt Obauer. Die Intensität variiere aber je nach Tierart und Jahreszeit. "Fasan, Rebhuhn und ein junger Maibock sind mild im Geschmack, Gams, Hirsch und Murmeltier haben ein intensiveres Fleisch." Aus Wildfleisch könne man viel rausholen: Suppen, Steaks, Ragout oder Carpaccio. Generell sei Wild wie Geflügel oder Kalb zu behandeln. Lediglich Hirschfleisch hebe sich wegen seiner Struktur ab und sei eher wie Rind zu verarbeiten.

Wildgeschmack kaum vermeidbar

Obauer macht sich an die Arbeit: In Rekordzeit schneidet er Gemüse in feine Scheiben, lässt Schalotten und Knoblauch in einem Topf anlaufen und gibt das Gemüse dazu. Ein nussiger Geschmack steigt aus dem Topf auf. Die Grundlage der Suppe bildet die Rehnuss, ein Teilstück der Rehkeule. Sie wird weder gekocht noch geschmort, lediglich mit der heißen Suppe übergossen. Das reiche für das zarte, magere Fleisch vollkommen aus. "Bei Wild kommt es besonders auf die Frische, Qualität und die richtige Lagerung an", sagt Karl Obauer, der am Küchentresen lehnt und seinem Bruder beim Kochen zuschaut. "Bei einer Überlagerung startet ein Teil der Verwesung, bei einer Unterlagerung wird nicht die nötige Zartheit erreicht." Von eingefrorenem Wild solle man jedenfalls die Finger lassen, zu groß die Gefahr, dass dieses falsch gelagert wurde. Mit Tipps sind die Brüder aber eher sparsam. Kochen sei mit sehr viel Gefühl verbunden und sei nicht rezipierbar.

Rudi Obauer macht sich an die letzten Schritte: Die Rehnuss wird in millimeterdünne Scheiben geschnitten, in einen Teller gegeben und mit Suppe übergossen. Frische Preiselbeeren, geröstete Haselnüsse und fermentierte Maiwipfel garnieren das Gericht. "Meist harmonieren die Zutaten miteinander, wenn sie aus einem Lebensraum kommen", sagt Obauer. Optisch gesehen mit Sicherheit, Preiselbeeren und Fichtenwipfel versetzen einen gedanklich wieder in einen Herbstspaziergang durch den Wald.