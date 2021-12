Von süßen Schneebällen über Kinderpunsch bis hin zu Muffins und Bratapfel: Diese winterlichen Rezeptideen sorgen bei Groß und Klein für Begeisterung und können gemeinsam mit den Eltern ganz einfach nachgekocht oder gebacken werden.

Die kalte Jahreszeit ist nicht nur dazu da, um sich im Freien sportlich zu betätigen, sie eignet sich auch ideal dafür, Winter-Rezepte zu testen. Insbesondere den Kleinen macht es viel Spaß, gemeinsam mit der Familie kulinarisch etwas Neues auszuprobieren. Ein kleiner Überblick über winterliche Rezepte für Kinder:

Süße Schneebälle

Zutaten

4 Eier

4 Esslöffel warmes Wasser

150 g Zucker

1 Packung Vanillezucker

100 g Mehl

100 g Speisestärke

2 Teelöffel Backpulver

500 g Schlagobers

Kokosraspel zum Wälzen

Zubereitung

Die Eier mit Wasser schaumig rühren und während dem Weiterschlagen den Zucker langsam einrieseln lassen. Ist eine luftige, cremige Masse entstanden, werden Mehl, Backpulver und Speisestärke gemischt und alles in die Cremeschüssel ausgesiebt.

Nun das Mehlgemisch unter die Masse heben. Danach ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Teigmasse draufstreichen. Den Teig bei 175° C ungefähr 15 Minuten backen und den noch etwas warmen Kuchen in eine Schüssel zerkrümeln. Danach das Obers steif schlagen. Alles in die Schüssel mit den Kuchenbröseln geben und miteinander vermengen (am besten die Hände benutzen). Aus der Masse einzelne "Schneebälle" formen und diese in Kokosraspeln wälzen. Die "Schneebälle" über Nacht im Kühlschrank kaltstellen, damit sie fest werden.

Kinderpunsch

Zutaten

1 Liter Wasser

3 Sackerl Früchtetee

500 ml klarer Apfelsaft

2 Zimtstangen

6 bis 7 Nelken

50 g brauner Zucker

1 bis 2 Packungen Vanillezucker

1 Zitrone

1 Orange (bio)

Zubereitung

Wasser aufkochen, Teesackerl zugeben und fünf bis acht Minuten ziehen lassen. Teesackerl entfernen. Apfelsaft, Gewürze, Zucker und Vanillezucker zugeben. Zitrone auspressen. Orange heiß abwaschen, trocken tupfen und in feine Scheiben schneiden. Einige Scheiben beiseite legen. Zitronensaft und Orangenscheiben zufügen. Alle Zutaten zirka zehn Minuten bei niedriger Hitze (nicht kochend) ziehen lassen. Heiß servieren und nach Belieben mit den übrigen Orangenscheiben und/oder Zimtstangen garnieren.

Wintermuffins

Zutaten

Muffinform:

12 Papierbackförmchen

Muffinteig:

125 g Butter, weich

120 g Staubzucker

1 Packung Vanillezucker

1/2 TL Zimt

1 Packung geriebene Orangenschale

3 Eier

160 g Mehl

2 TL Backpulver

80 g Mandeln, gemahlen

100 g Vanillejoghurt

40 g getrocknete Cranberrys

12 Stück Walnüsse

etwas Staubzucker zum Garnieren

Zubereitung

Eine Muffinform mit zwölf Papierbackförmchen belegen. Backofen vorheizen: Ober-/Unterhitze etwa 180 °C. Für den Teig Butter, Staubzucker, Vanillezucker, Zimt und Orangenschale mit einem Mixer schaumig rühren. Die Eier einzeln einrühren. Mehl mit Backpulver mischen und darübersieben. Die Mandeln und das Joghurt dazugeben und alles gut mischen. Die Hälfte des Teigs in die Förmchen füllen. Die Cranberrys darüber verteilen und mit dem restlichen Teig bedecken. Je eine Walnuss auf die Muffins geben. Im unteren Drittel des vorgeheizten Backofens etwa 20 Minuten backen. Die erkalteten Muffins mit Staubzucker bestäuben.

Bratapfel

Zutaten

6 mittelgroße Äpfel

150 g gemahlene Mandeln

3 EL Zucker

1 Packung Vanillezucker

1/2 Zitrone (unbehandelt)

5 EL Milch

2 EL Butter

1 EL Zucker

100 ml Apfelsaft

Zubereitung

Äpfel gut waschen, das Kerngehäuse ausstechen und die Schale mehrmals längs einschneiden. Für die Füllung die Mandeln in einer Pfanne (ohne Fett) anrösten und mit Zucker, Vanillezucker, abgeriebener Zitronenschale und Zitronensaft und der Milch mischen. Die Masse in einen Spritzsack füllen und die Äpfel bis zirka einen Zentimeter über den Rand füllen. Die Äpfel mit flüssiger Butter bestreichen und etwas Zucker drüberstreuen. Äpfel in eine ofenfeste Form stellen und den Apfelsaft in die Form gießen - Äpfel sollten einen halben Zentimeter hoch in der Flüssigkeit stehen. 20 Minuten bei 220°C backen.