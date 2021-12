Wintersport mal anders

Von Eistauchen und Eisspeedway über Kajakfahren im Winter bis hin zu Stand-up-Paddling in einem Eispalast: Wen es in der kalten Jahreszeit nicht auf die Skipiste oder eine Hütte zieht, für den lohnt sich ein Blick auf diese Sportarten.

Bei einem längeren Wintersporturlaub mit der Familie oder mit Freunden freuen sich Nicht-Skifahrer über andere Aktivitäten, die ebenfalls Spaß machen. Deshalb lohnt es sich auch, einen Blick auf die folgenden Wintersportarten zu werfen:

Eistauchen

Welche Ausrüstung brauche ich und ist mein Equipment kaltwassertauglich? Wie verhält sich der Körper im kalten Wasser? Wie kommuniziere ich unter Wasser, wie ist die Positionierung? Was ist der Unterschied zwischen freiem Tauchen wie im Sommer und dem Tauchen am Seil? All das und noch viel mehr sind Fragen, die bei einem Eistauchkurs beantwortet werden. Ernest Turnschek, Inhaber von Tauchsport Yachtdiver Weissensee, gilt als Pionier auf dem Gebiet. Seit 32 Jahren ist der Tauchlehrer auch im Winter tauchend am Weissensee unterwegs.

Die Mitglieder seiner Tauchgruppen kommen dabei längst nicht nur aus Österreich, sondern aus England, Frankreich, Spanien und vielen weiteren Ländern. Wenn Menschen vorhaben, zum Eistauchen in die Arktis, die Antarktis oder zum Baikalsee zu fahren, dann kommen sie alle davor zum Weissensee und werden eineinhalb bis zwei Tage - so lange dauert ein Eistauchkurs - von Turnschek und seinem Team ausgebildet. Hier finden Eistaucher die perfekten Trainingsmöglichkeiten, die es dann vor Ort nicht mehr gibt. "Dort muss alles auf Knopfdruck funktionieren", sagt Turnschek.

SN/yachtdiver weissensee Ob Eistauchen oder Kajakfahren: Beide Sportarten sind im Winter – unter bestimmten Voraussetzungen – möglich.

Eistauchen kann man ab fünf Personen, sagt der Experte. Neben zwei Tauchern, einer ist der Navigator und einer der Kommunikator, gibt es zwei Rettungstaucher, die am Rand des Eislochs sitzen, falls etwas passieren sollte - durch die ständige Kommunikation über ein fix eingehängtes, 25 bis 40 Meter langes Seil mit der fünften Person, dem sogenannten Tender, gilt Eistauchen aber als sehr sicherer Sport. "Jede Minute müssen die Taucher über das Seil ein Lebenszeichen von sich geben", sagt Turnschek. Geschieht dies nicht, legt sich der Tender das Seil über die Schulter und sprintet in die entgegengesetzte Richtung, um die Taucher rauszuziehen. Das Seil wird in eine Seilrolle eingespannt. "Dadurch wird verhindert, dass jemand aufs Seil steigt." Der Tender dreht sich mit den Tauchenden stets mit und beobachtet das Eis sehr genau.

Drei verpflichtende Tauchgänge sind vorgeschrieben, bevor Taucher unter das Eis dürfen. "Je länger man taucht und je weiter man wegtaucht, desto feiner muss die Handarbeit sein, um mit der Außenwelt zu kommunizieren", so Turnschek. Dass es beim Eistauchen sehr kalt wird, ist laut dem Kärntner ein Mythos. "Tatsächlich ist der Unterschied zwischen der Außen- und der Wassertemperatur deutlich geringer. Das Wasser hat im Winter zwischen vier und sechs Grad, die Außentemperatur beträgt um die vier bis fünf Grad, kann durch die Sonneneinstrahlung aber noch etwas wärmer werden."

"Beim Eistauchen sieht man die Unterwasserwelt aus einer ganz anderen Perspektive." Ernest Turnschek, Tauchlehrer

Entscheidende Bedeutung beim Eistauchen kommt der Vorbereitung zu. Turnschek und seine Mitarbeiter fahren jeden Tag mit dem Auto auf eine Anhöhe und beobachten von dort aus die Gegebenheiten. Sie fertigen dann Zeichnungen an, um einen guten Überblick zu haben - somit sind sie auch auf etwaigen Neuschnee vorbereitet. Die Eistauchsaison am Weissensee findet von Mitte/Ende Dezember bis Anfang März statt.

Fürs Eistauchen sollte das Eis am See zwischen 40 und 50 Zentimeter dick sein, außerdem sollten gute Wetterverhältnisse herrschen. Sorgfältig vorgehen müssen Eistaucher zudem beim Vorbereiten des Tauchplatzes, der immer ordentlich abgesperrt und für Außenstehende markiert sein sollte.

Mit einem Akkubohrer und einer modifizierten Motorkettensäge - es sind ein spezielles Öl und eine spezielle Kette notwendig - wird das Loch in Handarbeit gefertigt. Die Ausrüstung ist sehr ähnlich wie im Sommer, ganz wichtig ist ein zweiter Atemregler - auch eine warme Kopfhaube, Handschuhe und zwei Eisschrauben sind mitzuführen.

Ein Tauchgang dauert zwischen 20 und 25 Minuten, jeder Teilnehmer erhält vor dem Tauchgang eine Tauchkarte, um sich besser orientieren zu können. Für Turnschek übt das Eistauchen eine besondere Faszination aus: "Im Vergleich zum Sommer kann man im Winter doppelt so weit sehen, nämlich bis zu 30 Meter." Die durch die Eisdecke scheinende Sonne bricht sich im Eis und zaubert faszinierende Lichteffekte ins klare Wasser.

Mehr Infos:

www.yachtdiver.at

Kajak fahren im Winter

Winterpaddeln ist in Österreich auf Flüssen und Seen möglich und wird dann empfohlen, wenn die Paddler schon erste Erfahrungen im Sommer gesammelt haben. Wenn der See ruhig und (noch) nicht zugefroren ist, ist die beste Zeit zum Rauspaddeln. Im Winter sollte der Faktor Wind stets mitbedacht werden. Auf dem See kommen Körper, Hände und Gesicht immer wieder mit dem Wasser in Kontakt. Eine Haube hält die Ohren schön warm. Wasserdichte Handschuhe aus Nylon oder Neopren sind für alle geeignet, die nicht schnell frieren - ansonsten gibt es auch Handschuhe, die mit Fleece gefüttert sind. Bei den Schuhen gilt: Am besten Neoprenschuhe oder Wassersportschuhe anziehen. Ein kleiner Snack und ein heißer Tee in einer Thermoskanne sind die ideale kulinarische Verpflegung. Nicht jeder See verfügt über eine angrenzende Kajak- oder Kanuschule, zudem wird der Sport nicht von allen Schulen im Winter angeboten. Winterpaddeln ist zum Beispiel am Neusiedler See oder bei der Kajak-Kanuschule Kitzalp in Tirol möglich.

Mehr Infos:

seekajak.at

www.kanuschule-kitzalp.at

Stand-up-Paddling im Eispalast

Beim Stand-up-Paddling steht ein Sportler aufrecht auf einem schwimmfähigen Board und paddelt mit einem Stechpaddel. Im Natureispalast im Hintertuxer Gletscher gibt es die Möglichkeit, den Eissee tief im Bauch des Gletschers mit dem Stand-up-Paddle zu erkunden. Dabei handelt es sich um ein besonders stabiles Sportgerät, auf dem bis zu fünf Personen Platz finden.

Mehr Infos:

www.natureispalast.info

Eisspeedway

SN/red bull content pool/r. pauw Eisspeedway-Profi „Franky“ Zorn gibt Gas.

Dröhnende Motoren, von null auf hundert in wenigen Sekunden und Fahrer, die in extremer Schräglage auf einem mit Spikes gespickten Motorrad übers Eis brettern: Bei einem Eisspeedwayrennen ist eine Menge Action geboten. Als Aushängeschild in der österreichischen Eisspeedwayszene gilt der Saalfeldner Franz Zorn, der zumeist nur "Franky" genannt wird. Während Eisspeedwayfahrer in Russland beinahe wie Helden verehrt werden, betreiben den Sport in Österreich nur wenige Fahrer. Dennoch gelang es Zorn unter anderem, den Vizeweltmeister- sowie den Europameistertitel einzufahren. Bei der WM 2021 in Togliatti (Russland) erreichte er den guten fünften Platz..

Mehr Infos:

www.speedwayracing.at