Wo bitte ist die Frau am Cover?

Kolleth: Wenn ich in Abhängigkeiten gerate, bin ich in meiner Entscheidung nicht mehr frei und habe vermutlich auch nicht die Kraft zu kämpfen. Als Frau in einer Führungsposition kann ich sagen: Der richtige Partner, der unterstützt und Spielräume aufmacht, spielt eine wichtige Rolle. Hat der ein "traditionelles" Rollenverständnis, wird das mit ihrer Karriere sehr anstrengend. Ich habe das große Glück, einen tollen Partner zu haben. Er unterstützt mich und auch meine Karriereentscheidungen wie die, meinen beruflichen Hauptsitz unter der Woche für Miele nach Salzburg zu verlegen, obwohl er in Wien geblieben ist. Was es organisatorisch natürlich erleichtert: Wir haben keine Kinder, wie 70 Prozent der Frauen in Führungspositionen.

Kirchtag: Ich denke, wir sind uns einig, dass es unterschiedliche Lebenskonzepte gibt. Wir beraten und unterstützen Frauen bei beruflichen Veränderungen, doch wo sie stehen und wo sie hinwollen, haben wir nicht zu bewerten. Aber auf die Konsequenzen hinzuweisen ist unsere Aufgabe. Wählt eine Frau die klassische Rolle und will beim Kind bleiben, sollte sie wissen, was im Falle einer Trennung passiert, wenn sie plötzlich nicht mehr - plakativ gesprochen - die junge Mami mit SUV aus der mittleren Oberschicht ist, sondern sich mit wenig Geld als Alleinerzieherin eine Wohnung suchen muss. Frauen, die lange vom Arbeitsmarkt weg waren, benötigen viel Unterstützung bei ihrem Selbstwert. Es braucht Räume und Netzwerke, in denen sich Frauen reflektieren und wo sie wütend sein, aber auch Lösungen erarbeiten können.

Gutschi: Der Fehler ist nicht, früh arbeiten zu gehen, sondern den Workload, sprich die unbezahlte Care-Arbeit, noch dazuzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es eine immer größer werdende Gruppe an Frauen, die daheimbleiben möchte. Darüber muss man offen reden. Ich halte nichts davon, in einen Geschlechterkampf einzusteigen und zu sagen, die Männer sind schuld. Das muss partnerschaftlich erfolgen.

Gleichgestellt zu sein bedeutet für viele Frauen noch immer Fordern, Stress und Streit, bis in den privaten Bereich, wenn es um die gerechte Aufteilung der Care-Arbeit geht. Wenn wir über Rahmenbedingungen reden, damit Frauen in der Arbeitswelt teilhaben können: Sind es fehlende Kinderbetreuungsplätze, veraltete Rollenbilder? Oder sind viele Frauen einfach zu müde zum Kämpfen? Döllerer: Ich habe drei Söhne, die alle wissen, wie der Staubsauger funktioniert und dass sie in der Früh ihre Betten machen müssen. Das ist schon unsere Verantwortung, den Partnern nicht immer alles aus dem Weg räumen zu wollen und sie bei der Care-Arbeit oder Erziehung einzuspannen. Wenn ich will, dass meine Söhne mit ihren Frauen anders umgehen, muss ich sie anders erziehen.

Es bräuchte also mehr Wut, eigene Räume für Frauen, um über Möglichkeiten und Lösungen reden zu können, eine stärkere Reflexion, etwa über die Versicherungszeiten und die spätere Pension. Was Ihrer Meinung nach noch? Gutschi: Ich glaube, wir brauchen noch stärkere Frauennetzwerke. Klar sind Vernetzungen für viele Frauen wegen ihrer Mehrfachbelastung mühsam. Ich stehe seit Jahren als Mentorin zur Verfügung, wo ich junge Frauen oder Wiedereinsteigerinnen begleite, ihnen Mut mache und vermittle, dass es manchmal auch reicht, nur 80 Prozent zu leisten. Wir sind so streng mit uns und auch untereinander, da sollten wir uns stärker an der Nase nehmen - etwa diese nicht rümpfen, wenn eine Frau zum Treffen abgekämpft daherkommt, sondern akzeptieren, dass sie trotzdem zum Netzwerken kommt.

Kirchtag: Ich erlebe es immer wieder als Bremse, wenn sich Frauen untereinander in Rechtfertigungszwang bringen. Fragen wie "Bist du verheiratet? Willst du Kinder?" nerven und sind übergriffig. Egal, ob sich eine Frau gegen Kinder entscheidet, verheiratet oder nicht verheiratet ist oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft lebt, das alles muss in unserer Gesellschaft Platz finden. Statt einander zu bewerten, sollte die Frage besser lauten: Was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Mentorinnen sind wichtig, auch institutionalisiert. Man könnte so viele Räume schaffen, in Form von Beratungsstellen, firmeninternen Frauenförderplänen, Netzwerken innerhalb der Unternehmen, Sprechstunden beim HR-Manager, um Bewusstseinsbildung zu betreiben und Lösungen zu finden, damit sich Frauen nicht den ganzen Mental Load aufhalsen. Frauen müssen sich dazu auch stärker ihrer Kompetenzen bewusst werden.

Roth: Für das Selbstbewusstsein braucht es Vorbilder und Aufmerksamkeit, die Frau am Cover beispielsweise. Das muss normal werden, genauso wie die Feuerwehrfrau in Büchern und eine entsprechende Vermittlung in den Schulen. Das alles beginnt halt schon recht früh.

Döllerer: Ich werde oft gefragt: Wie machst du das mit den Kindern? So bin ich aufgewachsen, meine Mutter und meine Schwiegermutter und ganz viele andere machen das nicht anders. Es kostet Energie, aber es funktioniert. Seit 18 Jahren bin ich Mutter und seither habe ich immer ein schlechtes Gewissen, entweder zu wenig im Betrieb oder zu wenig bei den Kindern zu sein. Letztens fragte ich meine Söhne, ob sie das Gefühl haben, dass ihnen etwas fehlte. Die Antwort war kurz und knapp: Warum? Ihr wart eh immer da.

Kolleth: Als Mentorin komme ich immer mehr drauf, dass es Förderer braucht, auch männliche! Beim Mentoring arbeitet man viel auf und ebnet den Weg, doch um neue Positionen aufzumachen, braucht es mehr, und das passiert überwiegend in den männlich dominierten Netzwerken. Netzwerken kostet zwar Zeit, aber es bringt viel. Auch inhaltlich. Zu Beginn der Pandemie hatte ich zum Beispiel Videocalls mit einer Gruppe anderer Frauen in Führungspositionen aus meinem Netzwerk, um über wichtige Dinge zu reden: Wie geht ihr mit Kurzarbeit um, wie mit Sicherheitsmaßnahmen, wie mit der Kommunikation? Ich war so beeindruckt, wie viel Kompetenz da vorhanden war in einer Situation, die wir alle noch nicht erlebt haben. Gute Netzwerke tragen uns durch schwierige Situationen, es lohnt sich, dort zu investieren und in Kontakt zu bleiben. Man muss Frauen aus ihrem Perfektionismus holen und sie ermutigen, sich für Jobs zu bewerben. Eine Frau glaubt im Gegensatz zum Mann ja oft, die Anforderungen nicht zu erfüllen.